İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı

İstanbul Valiliği, yarın sabah saatlerinden itibaren kentte gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

İstanbul Valiliği, 29 Kasım Çarşamba günü kentte gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra İstanbul Avrupa Yakası’ndan başlayarak 29.11.2023 Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul il genelinde, yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklenmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.