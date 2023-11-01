İstanbul için "kuvvetli yağış" uyarısı

Meteoroloji, İstanbul'un da aralarında olduğu Marmara ve Ege'nin kuzeyindeki bazı kentler için "kuvvetli yağış" uyarısında bulundu.

Güncel 01.11.2023 14:46 Giriş: 01.11.2023 14:46

Güncelleme: 01.11.2023 14:49 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA

Marmara ve Ege'nin kuzeyinde yarın kuvvetli sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan meteorolojik uyarıda, Trakya, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale ile İzmir ve Manisa çevrelerinde yarın yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi. Açıklamada sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ile Ege kıyılarında hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.