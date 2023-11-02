"İstanbul İçin Son Çağrı" filminden ilk fragman

Yönetmen koltuğuna Gönenç Uyanık'ın oturduğu "İstanbul İçin Son Çağrı" filminin fragmanı yayınlandı.

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in paylaştığı, modern ilişkileri ele alan "İstanbul İçin Son Çağrı" filmi, 24 Kasım'da tüm dünya ile aynı anda Netflix'te yayınlanacak.

Netflix'ten yapılan açıklamaya göre, yönetmen koltuğuna Gönenç Uyanık'ın oturduğu filmin tanıtımı sosyal medya üzerinden yayınlandı.

Hikayesi New York'ta geçen filmin senaryosunu Nuran Evren Şit kaleme aldı.