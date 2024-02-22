İstanbul için son seçim anketi: İşte İmamoğlu ve Kurum arasındaki fark

Yerel seçime 38 gün kala Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'un yarıştığı İstanbul için son anket paylaşıldı. SONAR Araştırma'nın son seçim anketine göre, İmamoğlu yüzde 41.9 oy oranına sahipken Murat Kurum yüzde 41.3 puanda.

Yerel seçimlere kısa bir süre kala en çok merak edilen büyüşehirlerden İstanbul'da yarışı kimin önde bitireceği merak edilirken son seçim anketi paylaşıldı.

SONAR Araştırma'nın kurucusu Hakan Bayrakçı, Cumhur İttifakı'nın İBB Adayı Murat Kurum ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun oy oranlarına ilişkin anket sonuçlarını açıkladı.

Hakan Bayrakçı'nın açıkladığı son anket sonuçlarına göre, Murat Kurum yüzde 41.3, Ekrem İmamoğlu yüzde 41.9, DEM Parti yüzde 4.8, İYİ Parti yüzde 4, Yeniden Refah Partisi ise yüzde 2.5 oy oranına sahip.

CNN Türk ekranlarında anket sonuçlarını paylaşan Bayrakçı değerlendirmelerde de bulundu. Bayrakçı, şu ifadeleri kullandı: "DEM ve CHP'nin bu seçimdeki stratejisi çok iyi planlanmış. Bundan önceki seçimlerde açıklama yapıyorlardı. Son 2-3 anketi ortalayarak sonuçları söyleyeceğim. 0.6, 0.5'leri yazmayacağım. Bu anketlerde 1,8 kadar bir hata payı oluyor onu belirterek söylüyorum. İmamoğlu son durumda 41.9 gibi. Fark 1'in altında. Bundan eminim. Başa baş bir durum var. Murat Kurum 41.3. Üçüncü olarak ise DEM geliyor.

İYİ Parti de 4 civarı çıkıyor. Yani 4 buçuk olur, 3.9 olur ama bu seviyelerde. Ondan sonra da Yeniden Refah geliyor. Aşağı yukarı 5.5 buçuk civarı da diğer partiler alır. Bu seçimi biri 1 puanla kaybedecek olursa, örneğin İmamoğlu dönüp DEM'in aldığı ve İYİ Parti'nin aldığı puanların hesabını soracak."