İstanbul için tarih verildi: Yağışlı hava ne kadar sürecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 22 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi. Yurt genelinde sağanak yağış, fırtına ve kar yağışının etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Yurdun batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Ankara, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Eskişehir çevrelerinin sağanak yağışlı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Antalya ve Isparta çevreleri ve Burdur'un doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

İSTANBUL İÇİN UYARI

Prof. Dr. Orhan Şen ise, İstanbul için tarih vererek uyarılarda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şen, "İstanbul, İzmir, Antalya aralıklı sağanak yağışlı 17-18-19 C. Ankara gece yağmurlu 16 C. Sıcaklıklar çarşambadan itibaren ortalamaya dönecek. Yağış hafta boyu anadoluya da yayılacak. Anadolunun yükseklerinde hafta sonu karla karışık yağmur ve kar görülebilir. İstanbul'da perşembe 9 C'ye kadar düşer" ifadelerine yer verdi.

