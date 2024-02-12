İstanbul için tarih verildi: Yağışlı hava ne kadar sürecek?

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da sıcaklığın perşembe günü 9 dereceye kadar düşeceğini belirtti. AKOM'dan yapılan açıklamada ise, soğuk ve yağışlı havanın hafta boyunca devam edeceği, bahar değerlerinde seyreden sıcaklıkların gün ve gün azalacağı ifade edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 22 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi. Yurt genelinde sağanak yağış, fırtına ve kar yağışının etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Yurdun batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Ankara, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Eskişehir çevrelerinin sağanak yağışlı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Antalya ve Isparta çevreleri ve Burdur'un doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

İSTANBUL İÇİN UYARI

Prof. Dr. Orhan Şen ise, İstanbul için tarih vererek uyarılarda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şen, "İstanbul, İzmir, Antalya aralıklı sağanak yağışlı 17-18-19 C. Ankara gece yağmurlu 16 C. Sıcaklıklar çarşambadan itibaren ortalamaya dönecek. Yağış hafta boyu anadoluya da yayılacak. Anadolunun yükseklerinde hafta sonu karla karışık yağmur ve kar görülebilir. İstanbul'da perşembe 9 C'ye kadar düşer" ifadelerine yer verdi.

İstanbul İzmir Antalya aralıklı sağanak yağışlı 17-18-19 C.

Ankara gece yağmurlu 16 C

Sıcaklıklar Çarşamba dan itibaren ortalamaya dönecek. Yağış hafta boyu anadoluyada yayılacak. Anadolunun yükseklerinde hafta sonu kky ve kar görülebilir.

İstanbulda perşembe 9 C kadar düşer — Prof.Dr.Orhan Şen (@TemizHava) February 12, 2024

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN YAĞIŞ UYARISI

İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada da, kentte soğuk ve yağışlı havanın hafta boyunca devam edeceği, sıcaklıkların 5-8 dereceye kadar düşeceği belirtildi.

AKOM'un açıklaması şöyle:

"İstanbul başta olmak üzere, Marmara Bölgesi geneli soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Hafta boyunca etkili olması beklenen sistem nedeniyle şubat ayı başından beri bahar değerlerinde seyreden sıcaklıkların gün ve gün azalarak kış değerlerine 5-8 derece gerileyeceği, beraberinde aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor."

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde sonra sağanak yağışlı 16

İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı 17

İzmir: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor 18

Adana: Parçalı ve az bulutlu 22

Antalya: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor 19

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 21

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 21

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 8

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 16