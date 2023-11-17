İstanbul için 'turuncu kod'lu 'fırtına' uyarısı

İstanbul Valiliği, kentte yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın fırtına şeklinde eseceğini belirterek, dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

İstanbul Valiliği, kent için turuncu kodlu fırtına uyarısında bulundu.

Valilik'ten yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; Cumartesi sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor" denildi.

Açıklamada, "Ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, turuncu kodlu uyarı şöyle açıklandı:

"Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır."

#Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre;



🟨Cumartesi sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.️



⚠️Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.https://t.co/k7kibtPgAk pic.twitter.com/QYO6rD3yY6 — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) November 17, 2023

METEOROLOJİ'NİN UYARISI

Meteoroloji, İstanbul ve çevre illerde hafta sonu rüzgarın fırtına şeklinde eseceğini bildirdi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Pazar sabahından itibaren de İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yer yer fırtınanın etkili olması bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.