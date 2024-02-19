İstanbul - İzmir Otoyolu geçiş ücreti ne kadar? | 2024 güncel fiyatlar

Araç sahipleri, köprü ve otoyol geçiş ücretlerini yakından takip ediyor. Peki İstanbul-İzmir otoyol ücreti 2024 yılında ne kadar oldu? İstanbul-İzmir otoyol ücretlerine dair en güncel fiyatlar haberimizde…

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi kapsamında Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle yapılan İstanbul-İzmir otoyol ücreti, kamu işletmesi altındaki diğer köprü ve otoyollara göre yüksek ücret tarifesi ile fiyatlanıyor.

9 Nisan 2009'da yapılan ve 4 Ağustos 2019 tarihinde gece yarısı itibarı ile işletmeye açılan İstanbul-İzmir otoyolu, özel sektör tarafından işletilen ilk otoyol olma özelliğine sahip.

11 milyar dolara mal olan İstanbul-İzmir otoyolunu kullanmak zorunda olan sürücüler; güncel ücretleri, ücretlerin hangi yöntemlerle ödendiğini ve geçiş ücreti ödememenin cezasının ne kadar olduğunu merak ediyor.

Peki İstanbul-İzmir otoyol geçiş ücretleri 2024 yılında ne kadar oldu? İstanbul-İzmir otoyolu geçiş ücreti nasıl hesaplanıyor?

Tüm detaylar haberimizde...

İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU GEÇİŞ ÜCRETLERİ 2024

Geçiş garantili otoyol ve köprü ücretleri, 2024 yılında zamlandı.

İstanbul - İzmir otoyolu 1.sınıf araçlar için Osmangazi Köprüsü'nden gidilerek 459 TL, ikinci sınıf araçlar için 1.080 TL, üçüncü sınıf araçlar için ise 1.280 TL tutuyor.

İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU GEÇİŞ ÜCRETİ HESAPLAMA

İstanbul - İzmir otoyol ücretleri, hangi köprüden girildiği ve nereden çıkıldığına göre değişkenlik gösteriyor. Osmangazi köprüsünden girerek İzmir'den çıkılması halinde 1.sınıf araçlardan 459 TL, 2.sınıf araçlardan 1.080 TL, 3.sınıf araçlardan 1.280 TL, 4.sınıf araçlardan 1.700 TL, 5.sınıf araçlardan 2.145 TL ve 6.sınıf araçlardan da 480 TL ücret alınır.

Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ile İzmir İstanbul otoyol ücreti 2024 yılında toplam 459 TL ediyor. Osmangazi Köprüsü’nden giriş yapıp İzmir’den çıkarak kısa yolu kullanmak isteyen sürücülerin bu ücreti ödemesi gerekiyor. İzmir otoyolunda diğer çıkışların ücretleri ise aşağıdaki gibi:

Araç Tipi Osmangazi Köprüsü Yalova Altınova Bursa Kuzey Manisa Turgutlu İzmir Çıkış Otomobil 290 TL 415 TL 380 TL 675 TL 459 TL Hafif Ticari Araç 465 TL 660 TL 615 TL 697,5 TL 1.080 TL Hafif Ticari Araç 550 TL 785 TL 725 TL 828,5 TL 1.280 TL 4 ve 5 Akslı Her Türlü Araçlar 730 TL 1.035 TL 965 TL 1.099 TL 1.700 TL 6 ve Yukarı Akslı Araçlar 920 TL 1.305 TL 1.215 TL 1385,50 TL 2.145 TL Motosikletler 205 TL 295 TL 275 TL 305,50 TL 480 TL

Tablodaki tüm fiyatlara Osmangazi köprü fiyatı dahildir.

İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU GEÇİŞ ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

Otoyolda Osmangazi, Altınova, Kılıç, Orhangazi, Gemlik, Bursa Serbest Bölge, Bursa Kuzey, Bursa Batı, Karacabey Doğu, Karacabey Batı, Susurluk, Balıkesir Kuzey, Balıkesir Batı, Savaştepe, Soma, Kırkağaç, Akhisar, Saruhanlı, Turgutlu ve İzmir giriş - çıkışları olan otoyolun ücretleri Ziraat Bankası ya da Finansbank şubelerinden yapılmaktadır. Geçişleri otomatik ödemek için OPASS sayfasından kredi kartını kaydederek ödeme gerçekleştirmek mümkündür.,

Borçlar plakaya yazdırılarabilir ya da gişeden nakit ödenebilir. İhlalli geçişlerden sonra 15 gün içerisinde ödeme yapılması gerekmektedir. Ödeme yapılmadığı durumlarda dört katı zamla ödeme yapmak gerekir.