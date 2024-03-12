İstanbul, İzmir ve Adıyaman'da kadın cinayeti

Türkiye'de her gün erkekler tarafından öldürülen kadınlara bir yenisi eklenirken 11 Mart 2024'te 3 farklı şehirden kadın cinayeti haberi geldi. Bu defa cinayetlerin adresi, Adıyaman, İzmir ve İstanbul'du. Van'da ise karısını bıçaklayan erkek vatandaşlar tarafından dövüldü.

Türkiye'de her gün erkekler tarafından öldürülen kadınlara bir yenisi eklenirken 11 Mart 2024'te 3 farklı şehirden kadın cinayeti haberi geldi.

İstanbul Sancaktepe'de bir şahıs, evli olduğu kadını silahla vurarak öldürdükten sonra kendisini de vurdu. Ağır yaralanan şahıs, hastanede tedavi altına alındı. İzmir'in Karabağlar ilçesinde boşanma aşamasında olduğu karısını pompalı tüfekle vuran, çıkan saçmalarla kızının da yaralanmasına sebep olan şahıs, ardından aynı tüfekle yaşamına son verdi. Adıyaman’da ise 72 yaşındaki bir erkek, 71 yaşındaki karısını bıçaklayarak öldürdü. Söz konusu erkek, “Pişman değilim, beni içeriye atsınlar” dedi.

İZMİR'DE BOŞANMA AŞAMASINDAKİ KARISINI ÖLDÜRDÜ, KIZINI YARALADI, İNTİHAR ETTİ

İzmir'in Karabağlar ilçesinde boşanma aşamasında olduğu karısını pompalı tüfekle vuran, çıkan saçmalarla kızının da yaralanmasına sebep olan şahıs, ardından aynı tüfekle yaşamına son verdi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Karabağlar ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi 5792. Sokak'ta iki katlı bir binanın üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hakkındaki uzaklaştırma kararı olan Tamer Yurtkal (44), pompalı tüfekle boşanma aşamasındaki Zahide Yurtkal'ın yaşadığı eve geldi. Erkeği elinde silahla gören Zahide Yurtkal, "Kurtarın bizi" diye bağırarak mahalle sakinlerinden yardım istedi. Eve giren Tamer Yurtkal, pompalı tüfekle Zahide Yurtkal'ı göğsünden vurdu. 17 yaşındaki kızları S.Y. ise yaralandı. Kadını vurduktan sonra aynı tüfekle kendi göğsüne ateş açan Tamer Yurtkal da öldü. Yaralı S.Y., ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Cinayet faili erkeğin kasten yaralama, tehdit ve suç eşyasını satın alma gibi suçlardan kaydı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İSTANBUL'DA KARISINI VURAN ERKEK İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

İstanbul Sancaktepe'de bir şahıs, evli olduğu kadını silahla vurarak öldürdükten sonra kendisini de vurdu. Ağır yaralanan şahıs, hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Abdurrahman Gazi Mahallesi Bahriye Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Deniz C., evli olduğu Duygu C.'yi silahla vurduktan sonra kendisini vurdu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri Duygu C'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Deniz C. ise hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN'DA KARISINI ÖLDÜRDÜ, "PİŞMAN DEĞİLİM" DEDİ

Adıyaman’da 72 yaşındaki bir kişi, 71 yaşındaki karısını bıçaklayarak öldürdü. Kadın katili erkeğin ifadesi pes dedirtti. Abuzer Y. adlı erkek başına sert cisimle vurduğunu iddia ettiği Naile Y.’yi bıçakladı. Ağır yaralanan Naile Y., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Naile Y., yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Abuzer Y., olay yerinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sağlık kontrolüne getirilen Abuzer Y., “Pişman değilim, beni içeriye atsınlar” dedi. Sağlık kontrolünden geçen şahıs daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

VAN'DA KARISINI ÖLDÜRMEYE ÇALIŞAN ERKEĞİ VATANDAŞLAR DÖVDÜ

Van'ın İpekyolu ilçesinde bulunan İskele Caddesi'nde karısını bıçaklayan şahsı çevredeki vatandaşlar dövdü.

Alınan bilgiye göre olay, İskele Caddesi'nde dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Bir şahıs tartışma sonrası, Z.Ş. (33) isimli kadını defalarca bıçakladı. Yaralı Z.Ş., haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Z.Ş.'nin yoğun bakım servisinde tedavisinin devam edildiği öğrenildi.

Öte yandan, olay sonrası saldırgan erkek, vatandaşlar tarafından dövülmeye başlandı. Polis şüpheliyi çevredeki kalabalığın elinden alarak emniyete götürdü.