İstanbul Komedi Festivali, Alpay Erdem’in Kolsuz Tişört gösterisini izleyici ile buluşturacak

İstanbul Komedi Festivali, 6. yılında Alpay Erdem'in 'Kolsuz Tişört' adlı gösterisini 18 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de BKM Mutfak Çarşı'da izleyici ile buluşturacak.

İstanbul Komedi Festivali, Alpay Erdem'in 'Kolsuz Tişört' adlı gösterisini izleyici ile buluşturacak.

Alpay Erdem, mizah üretmeye karikatür çizerek başladı, Lombak, Penguen ve Uykusuz gibi fenomen dergilerdeki çalışmalarıyla mizahseverlerin sevgisini kazandı.

Alpay Erdem, başından geçen ilginç ve komik olayları, benzersiz anlatım gücü ve hemen hemen herkese hitap eden incelikli tavrıyla izleyicisine aktarıyor.

Alpay Erdem'in 'Kolsuz Tişört' isimli gösterisi 18 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de BKM Mutfak Çarşı'da İstanbul Komedi Festivali'nin 6. yılında izleyici ile buluşturulacak.