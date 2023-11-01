İstanbul Maratonu kapalı yollar hangisi? 5 Kasım Pazar İstanbul kapalı yollar listesi

Dünyanın kıtalar arası tek maratonu olan İstanbul Maratonu bu yıl 45. kez gerçekleşecekken birçok yurttaş İstanbul Maratonu kapalı yollar hangisi sorusunu gündeme getiriyor. Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "altın kategori"de gösterilen maraton için yurttaşlar 5 Kasım Pazar İstanbul kapalı yollar listesi aramasını yapıyor. Peki, İstanbul Maratonu kapalı yollar hangisi? İşte 5 Kasım Pazar İstanbul kapalı yollar listesi...

İstanbul Maratonu kapalı yollar hangisi? | Dünyanın kıtalar arası tek maratonu olan İstanbul Maratonu bu yıl 45. kez koşulacak. 5 Kasım Pazar günü gerçekleşecek İstanbul Maratonu için İstanbul'da pek çok yol kapalı olacak. Yolların kapalı olması sebebiyle yurttaşlar İstanbul Maratonu kapalı yollar hangisi aramasını yapıyor. Cumhuriyetin 100'üncü yılının coşkusunu yaşatacak maraton 'Yüzyılın Koşusu' sloganı ile düzenlenecekken 5 Kasım Pazar İstanbul kapalı yollar listesi de yayınlandı. Peki, İstanbul Maratonu kapalı yollar hangisi? İşte 5 Kasım Pazar İstanbul kapalı yollar listesi...

İstanbul Maratonu kapalı yollar hangisi?

5 Kasım Pazar günü gerçekleşecek 45. İstanbul Maratonu için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve köprüye çıkan tüm yollar saat 03.00 itibariyle kademeli olarak kapatılacak. Saat 06.00 itibariyle de yüzlerce sokak ve cadde maraton için trafiğe kapalı olacak.

5 Kasım Pazar İstanbul kapalı yollar listesi

İstanbul Valiliği'nden henüz 5 Kasım Pazar günü gerçekleşecek İstanbul Maratonu'nda kapalı olarak yollara dair bir genelge yayınlanmadı. Güncel genelge yayınlandığında haberimizde yer alacaktır. Ancak bir önceki yılda İstanbul kapalı yollar listesi şu şekildeydi: