İstanbul Maratonu kapalı yollar hangisi? 5 Kasım Pazar İstanbul kapalı yollar listesi
Dünyanın kıtalar arası tek maratonu olan İstanbul Maratonu bu yıl 45. kez gerçekleşecekken birçok yurttaş İstanbul Maratonu kapalı yollar hangisi sorusunu gündeme getiriyor. Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "altın kategori"de gösterilen maraton için yurttaşlar 5 Kasım Pazar İstanbul kapalı yollar listesi aramasını yapıyor. Peki, İstanbul Maratonu kapalı yollar hangisi? İşte 5 Kasım Pazar İstanbul kapalı yollar listesi...
İstanbul Maratonu kapalı yollar hangisi? | Dünyanın kıtalar arası tek maratonu olan İstanbul Maratonu bu yıl 45. kez koşulacak. 5 Kasım Pazar günü gerçekleşecek İstanbul Maratonu için İstanbul'da pek çok yol kapalı olacak. Yolların kapalı olması sebebiyle yurttaşlar İstanbul Maratonu kapalı yollar hangisi aramasını yapıyor. Cumhuriyetin 100'üncü yılının coşkusunu yaşatacak maraton 'Yüzyılın Koşusu' sloganı ile düzenlenecekken 5 Kasım Pazar İstanbul kapalı yollar listesi de yayınlandı. Peki, İstanbul Maratonu kapalı yollar hangisi? İşte 5 Kasım Pazar İstanbul kapalı yollar listesi...
İstanbul Maratonu kapalı yollar hangisi?
5 Kasım Pazar günü gerçekleşecek 45. İstanbul Maratonu için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve köprüye çıkan tüm yollar saat 03.00 itibariyle kademeli olarak kapatılacak. Saat 06.00 itibariyle de yüzlerce sokak ve cadde maraton için trafiğe kapalı olacak.
5 Kasım Pazar İstanbul kapalı yollar listesi
İstanbul Valiliği'nden henüz 5 Kasım Pazar günü gerçekleşecek İstanbul Maratonu'nda kapalı olarak yollara dair bir genelge yayınlanmadı. Güncel genelge yayınlandığında haberimizde yer alacaktır. Ancak bir önceki yılda İstanbul kapalı yollar listesi şu şekildeydi:
- Ragıp Gümüşpala Caddesi,
- Galata Köprüsü (İki yönlü trafiğe kapatılacaktır.),
- Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil yolu),
- Ankara Caddesi,
- Arabalı Vapur girişleri,
- Gülhane Parkı sahil alt ve üst girişler ile Gülhane parkı içi yolu
- Alayköşkü Caddesi,
- Ayasofya Meydan
- Alemdar Caddesi
- At Meydanı Caddesi
- Divanyolu Caddesi,
- Cankurtaran (Ahırkapı Caddesi ve Ahırkapı İskele Sokaktan Sahil istikametine dönüş yapılmayacak),
- Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesinden Sahil istikametine dönüş yapılmayacak),
- Kumkapı (Kumluk Sokak, Segah sokak ve Işıl sokak dan Sahil yoluna çıkış yapılmayacak),
- Kumkapı ve Balıkçılar Çarşısı çıkışlar,
- Gazi Mustafa Kemal Mudurnu varyant dönüşlerden itibaren sahil istikametine kapatılacak
- Namık Kemal Caddesi (Küçüklanga caddesinden itibaren kapatılacak)
- Langa Bostan sokak,
- Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci – Bakırköy arası),
- Genç Osman Caddesi Gazdallar kavşaktan Sahil istikametine kapatılacak
- Demirhane Caddesi Kennedy Caddesi istikametine dönüşler kapatılacak
- Beşkardeşler sokak, Beşkardeşler 4. Sokak ile fişekhaneden sahil Kennedy caddesi isitkametine kapatılacak,
- Taşhan caddesi istikametinden Kennedy Caddesi istikametine kapatılacak
- Bakırköy Mor Menekşe Sokak, Ebuziya Caddesi, Banyolar sokak, Halit Ziya Uşaklıgil Cadde ve Sokaklardan Sahil Kennedy
- caddesine girişler kapatılacak,
- Ataköy 1 Kısım ve Ataköy 9. Kısım kavşaktan Sahil Kennedy Caddesine tüm Çıkışlar kapatılacak
- Yeşilyurt İstasyon caddesinden Rauf Orbay Caddesine girişler kapatılacak
- Yeşilköy Feneri Cadde ile Yeni Havalimanı caddelerinden Rauf Orbay Caddesinie girişler kapatılacak
- Rauf Orbay Caddesi (Havuzlu Kavşaktan İtibaren Kapanacak),
- Atatürk havalimanı caddesinden ( Havuzlu Kavşak) Sirkeci istikameti kapatılacak,
- Yeşilyurt istasyon caddesinden ( havuzlu kavşak )Sirkeci istikameti kapatılacak,
- Avrasya tüneli çift yönlü olarak kapatılacak,
- Ragıp Gümüşpala Caddesi, Reşadiye Caddesi, Kennedy Caddesi, Rauf Orbay Caddesi ve Bu Caddelere çıkan tüm yollar
- Atatürk Bulvarı Eminönü Ayrımlarından Havuzlu kavşak’a kadar Sahil hattı boyunca çift yönlü kapatılacaktır
- Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Kuzey Katılımı -Tat Tower Önü (Kuzeye Mecburi Yön Yapılacaktır.),
- Metrobüs Durakları Balmumcu Tünel Girişi (Balmumcu İstikameti),
- Balmumcu Kavşak,
- Merkez Komutanlığı Işıklar,
- Yıldız Işıklar,
- Sabancı Lisesi Önü,
- Akdoğan Sokak Girişi,
- Ressam Hamdibey Sokak,
- Bostancı Veli Sokak,
- Serencebey Işıklar
- Abbasağa Sokak,
- Ortaköy Dönüşleri,
- Hasfırın Sokak,
- Beşiktaş Meydan,
- Vestel Işıklar,
- Çiğdem Sokak Beşiktaş İskele Önü,
- Kadırgalar Caddesi Altbaş Işıklar,
- Stad Arkası Gashane Caddesi Süzeer Plaza Önü
- Mete Kavşağı Bedri Karafakihoğlu Sokak,
- Gümüşsuyu İnönü Cadde Başı Akm Önü,
- Gümüşsuyu İnönü Cadde Mke Önünden,
- Dolmabahçe Işıklar,
- Kabataş Işıklar,
- İnebolu Sokak (Setüstü Gelişi),
- Akyol Sokak Başı,
- Meclis-İ Mebusan Yokuşu Başı,
- Fındıklı Işıklar,
- Deniz Liman Çıkışı,
- Salı Pazarı Işıklar,
- Boğazkesen Caddesi Defterdar Yokuşu Gidişleri,
- Boğazkesen Işıklar,
- Tophane Işıklar,
- Kılıçali Paşa Cadde Çıkışları,
- Revani Sokak Gelişi,
- Kemeraltı Işıklar,
- Karaköy Meydan,
- Perşembe Pazarı Işıklar,
- Tarlabaşından Perşembe Pazarına Giriş,
- Unkapanı Köprüsünden Perşembe Pazarına Giriş,
- Şişhane Meydandan Bankalar Cadde Girişi,
- Çırağan Caddesi,
- Tershane Caddesi,
- Meclis-i Mebusan Caddesi,
- Dolmabahçe Caddesi,
- Kemeraltı Caddesi,
- Necatibey Caddesi,
- Barbaros Bulvarı Merkez Komutanlığı Işıklardan İniş İstikameti Trafiğe Kapatılacak,
- Barbaros Bulvarı Beşiktaş Meydan ile Yıldız Işıklar Arası Trafiğe Kapatılacak,
- Ortaköy Meydan Beşiktaş İstikameti,
- Dereboyu Caddesi Muvakkit Sokak girişleri,
- Palangalar Işıklar Beşiktaş Meydan İstikameti,