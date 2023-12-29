İstanbul merkezli 9 ilde IŞİD operasyonu: 29 gözaltı

İstanbul merkezli 9 ilde yapılan IŞİD'e yönelik yapılan operasyonlar sonucu 29 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca IŞİD'e yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul merkezli 9 ilde yapılan operasyon sonucu 29 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından IŞİD'in yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 37 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli Düzce, Kırşehir, Balıkesir, Sakarya, Ankara, Samsun, Konya ve Bolu olmak üzere 9 ilde düzenlenen operasyon sonucu 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.