İstanbul merkezli IŞİD operasyonunda 10 kişi tutuklandı

İstanbul merkezli 3 ilde, IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İstanbul merkezli 3 ilde, IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Emniyetten yapılan açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı ile yürütülen koordineli çalışmalarda, IŞİD'in "Horasan Vilayeti (İSKP)" Türkiye yapılanmasıyla bağlantılı olduğu belirlenen 20 kişinin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli olmak üzere Kocaeli ve Yalova'da operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, Kocaeli ve Yalova'da birer adres ile İstanbul'da 8 ilçe olmak üzere toplam 23 adrese yönelik operasyon gerçekleştirildiği, 12 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

SANTA MARİA KİLİSESİ SALDIRISI BAĞLANTILI 1 KİŞİ DE VAR

Operasyonun devamında 2 şüpheli ve 28 Ocak'taki Santa Maria Kilisesi saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 1 şüpheli olmak üzere toplam 3 zanlının daha yakalandığı aktarılan açıklamada, "Konu ile ilgili yakalanan ve adli makamlara sevk edilen toplam 15 şüpheli şahıstan 5'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmış, 10'u ise tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir." denildi.