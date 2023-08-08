İstanbul Modern’de “Boşluğa Dikkat”

Kültür Sanat Servisi

İstanbul Modern Sinema’nın “Boşluğa Dikkat” adlı yeni uluslararası projesi, sinema sektöründe faaliyet gösteren kadınlara daha fazla alan açmayı hedefliyor. Ustalık sınıfı, söyleşiler, atölye çalışmaları gibi birçok etkinliğin yer alacağı proje, 18- 23 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek beş filmlik açık hava gösterimleriyle başlıyor. İran’dan Şili’ye, kişisel ve toplumsal tarihlerin kesiştiği kadın yönetmenlerin filmlerinden oluşan program konukların katılımıyla gerçekleştirilecek.

KADIN MÜCADELESİ ÖNDE

“Boşluğa Dikkat” projesinin kadınların sinema sektöründeki fırsat ve temsil eşitliğinden uzak tablosunu yansıtmak amacıyla hazırlandığını belirten İstanbul Modern Film Küratörü Müge Turan, “Boşluğa Dikkat, sinemadaki kadınların ürettiği işlerden, verdikleri mücadelelerden ve aslında bir diyalog ortamından oluşacak. Biz bu projeyi uluslararası bir etkinlik serisi olarak planladık. Atölye çalışmaları, sektörün farklı bileşenlerinin katılımıyla söyleşiler ve yabancı konukları ağırlayacağımız ustalık sınıfları olacak” dedi.

Düet (Türkiye), 1976 (Şili, Arjantin), Sıradaki Kız (Güney Kore), Bir Ailenin Röntgeni (İran) ve Hırçın (İngiltere) filmlerinin izleyiciyle buluşacağı açık hava sinema gösterimleri, müzenin dış etkinlik alanında saat 21.00’de gerçekleştirilecek.

Bir Ailenin Röntgeni

İLK KONUK KHOSROVANI

İdil Akkuş ve Ekin İlkbağ’ın yönettiği iki genç sporcunun hikâyesini anlatan Düet ile başlayacak Boşluğa Dikkat film programının ilk konuğu Amsterdam Uluslararası Belgesel Film Festivali’nde ödül kazanan "Bir Ailenin Röntgeni"nin yönetmeni Firouzeh Khosrovani olacak. Türkiye’deki izleyicilerle ilk kez bir araya gelecek olan Khosrovani, İran’daki kadın dayanışmasından haberler de getirecek.

Boşluğa Dikkat’in sonbahardaki konuğu ise bu yılın hakkında en çok konuşulan ödüllü filmlerinden Charlotte Wells’in yönettiği Güneş Sonrası (2022) başta olmak üzere, bağımsız Türkiye sinemasından da Birlikte Öleceğiz (2021), Cemil Şov (2021), Anadolu Leoparı (2021), Tuzdan Kaide (2018) gibi öne çıkan filmlerde çalışmış yapım tasarımcısı Billur Turan olacak. Turan’ın deneyimlerini paylaşacağı bir atölye gerçekleşecek. Programla ilgili detaylı bilgi için İstanbul Modern’in web sitesi ziyaret edilebilir.