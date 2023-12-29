İstanbul Modern’de ‘halk saatine’ protesto

Haber Merkezi

Bir grup sanatçı İstanbul Modern’in halk gününü 4 saatte indirmesini protesto etti.

İstanbul Modern Müzesi haftada bir gün ücretsiz olan halk günü uygulamasını, Galataport'taki yeni mekanının açılmasından sonra 4 saate düşürdü. Ücretsiz ziyaret süresi saat 10:00-14:00 ile sınırladı.

Sanatçılar, Açık Masa İnisiyatifi, Katılımcı Sanat Topluluğu Türkiye (PACT), Kamusal Sanat Laboratuvarı’nı çağrısıyla İstanbul Modern önünde bir araya geldi. İstanbul Modern'in halk gününe getirdiği kısıtlamaya karşı Change.org üzerinden toplanan 5 bin 500 imza, hazırlanan sekiz metrelik yılan eşliğinde danslar, şarkılarla müze yetkililerine teslim edildi.

Yapılan açıklamada “İstanbul Modern Müzesi ücretsiz halk gününü ücretsiz ziyaret saatlerine hiçbir gerekçe sunulmadan indirgeyerek, halkın kültürel yaşama katılma hakkına müdahale etmiştir. Ücretsiz halk günü uygulamasının geri getirilmesini ve müze hakkındaki kurumsal bilginin şeffaf bir şekilde ilan edilmesini talep ediyoruz” denildi.

ARSA KAMUYA AİT

Açıklamada müzenin yer aldığı tahsisli arsanın kamuya ait olduğu hatırlatılan açıklama şöyle devam etti: İstanbul Modern Sanat Vakfı 2011 yılında Cumhurbaşkanlığı tarafından vergiden muaf tutulan vakıf statüsüne alındı. Bu nedenle kurum, doğrudan halka karşı sorumlu bulunmakta. Bahse konu kısıtlamanın kaldırılıp, müzenin uygun göreceği tüm gün için halka ücretsiz olarak kapılarını açmasını ve müze hakkındaki kurumsal bilginin tüm vergi veren vatandaşlar nezdinde olabilecek en açık şekilde ilan edilmesini talep ediyoruz."