İstanbul Sözleşmesi, Avrupa Birliği'nde yürürlüğe girdi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 20 Mart 2021'de bir gecede aldığı kararla feshettiği, kadına yönelik şiddetin önlenmesini hedefleyen İstanbul Sözleşmesi, 7 üye ülkeden oluşan AB'de dün (1 Ekim) itibarıyla yürürlüğe girdi.

AB'nin bir bütün olarak İstanbul Sözleşme'sin bağlı olmayı kabul ettiği için üye devletlerin ilgili tedbirleri uygulaması gerekecek.

Bu vesileyle Avrupa Komisyonu, İstanbul Sözleşmesi'nin amacının kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi, kovuşturulması ve ortadan kaldırılması ile uygulamada kapsamlı ve eşgüdümlü politikaların hayata geçirilmesi olduğunu hatırlattı.

Artı Gerçek'in aktardığına göre, Avrupa Komisyonu'nun X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Bugün #İstanbulSözleşmesi Birliğimiz için yürürlüğe giriyor. Sözleşme, kadınları şiddetten korumayı, şiddeti önlemeyi, kovuşturmayı ve ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Ancak kadınlar ve kız çocuklar artık şiddet korkusuyla yaşamadıkları zaman gerçekten adil ve eşit bir Birlik içinde yaşayacağız" dendi.

'FAİLLER CEZASIZ KALIYOR'



Avrupa Komisyonu'nun Değerler ve Şeffaflıktan sorumlu Başkan Yardımcısı Vera Jourova yaptığı basın açıklamasında kadına yönelik şiddetle mücadele edeceklerini vurguladı. Jourova "Her üç kadından biri 15 yaşından itibaren fiziksel ya da cinsel şiddet mağduru olmuştur. Pek çoğu bunu rapor etmiyor. Çok sayıda fail cezasız kalıyor. Harekete geçmeliyiz ve İstanbul Sözleşmesi kadın haklarının güçlendirilmesine yönelik yasal yanıtımızdır. Üye devletleri kadına yönelik şiddeti önlemek ve tüm mağdurlara etkin koruma ve destek sağlamak üzere gerekli tedbirleri almaları için teşvik etmeye devam edeceğiz."

