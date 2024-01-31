İstanbul Sözleşmesi'nin feshini onaylayan Danıştay üyesi Akçil AYM'ye atandı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Danıştay Üyesi Yılmaz Akçil, Anayasa Mahkemesi üyeliğine atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya’nın ibadete açılması ve İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararını hukuka uygun bulan kararlarda imzası bulunan Danıştay 10. Daire Başkanı Yılmaz Akçil'i AYM üyeliğine atadı.

Erdoğan imzalı kararla, 2018’den bu yana Danıştay 10. Daire Başkanı görevinde bulunan Yılmaz Akçil, bugün itibarıyla AYM üyesi olarak seçildi.

Akçil'in başkanı olduğu Danıştay 10. Daire müze olan Ayasofya ile ilgili karara imza atmıştı. Daire, Ayasofya’nın müze olmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararını iptal ederek, yeniden ibadete açılmasının önünü açmıştı.

İstanbul Sözleşmesi’nin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla feshedilmesi kararı da Akçil’in başkanlığını yaptığı Danıştay 10. Daire tarafından hukuka uygun bulunmuştu.