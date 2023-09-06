İstanbul'u sağanak vurdu: Sele kapılan 2 kişi hayatını kaybetti, ev ve iş yerlerini su bastı

İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak sele neden oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Başakşehir ve Küçükçekmece'de, biri yabancı olmak üzere 2 kişinin hayatının kaybettiğini duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, taşkınlar nedeniyle 12 kişinin yaralandığını açıkladı.

İstanbul'un bazı bölgelerinde etkili olan kuvvetli sağanak sele neden oldu. Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece'de yağış nedeniyle yollar göle döndü, araçlar sular altında kaldı.



Birçok ev ve iş yerini su basarken, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile bazı metro istasyonlarında da su baskınları meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sel sularına kapılan 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yerlikaya, “Dün akşam saat 21 sıralarında Arnavutköy, Başakşehir, Küçükçekmece, Sultangazi, Eyüp’ün bir kısmı ama işin doğrusu en fazla Arnavutköy ilçemizde ve Başakşehir’de metrekareye 125 kilogram yağmur yağdı. Bu kısa zamanda bu kadar büyük miktarda yağmur maalesef derelerinde taşması sonucunda özellikle iş yerlerinin ve evlerin düşük kot dediğimiz bodrum kesimlerinde su baskınlarına sebep oldu. Üzülerek ifade etmemiz gerekir ki biri yabancı uyruklu olmak üzere Başakşehir'de bir vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Yabancı uyruklu vatandaş Küçükçekmece ilçemizde, biz başsağlığı diliyoruz. Allah rahmet eylesin diyoruz. 5 yaralımız var. Az önce İl Sağlık Müdürü'nden tekrar son durumların sorduk. Hayati tehlikeleri olmadığını, 3'ünün hemen ayakta tedavi olarak taburcu olduklarını, diğerlerini de yatarak tedavi olduklarını söylediler" dedi.

SAĞLIK BAKANI KOCA: 12 KİŞİ YARALANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, taşkınlar nedeniyle 12 kişinin yaralandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Koca şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’da etkili olan yoğun yağış sebebiyle meydana gelen su taşkını olayında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 olup olaydan etkilenenlerin sayısı 12’ye çıktı. Taşkından etkilenen kişiler ambulanslarımızla hastanelere nakledilmiştir. Konuyla ilgili olarak şu ana dek 70 ambulans ve 10 UMKE Timiyle 240 sağlık çalışanı görevlendirmesi yapılmıştır. Taşkın sebebiyle hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Olaydan etkilenen vatandaşlarımızın sağlığı için elimizden geleni yapıyoruz."

İstanbul’da etkili olan yoğun yağış sebebiyle meydana gelen su taşkını olayında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 olup olaydan etkilenenlerin sayısı 12’ye çıktı. Taşkından etkilenen kişiler ambulanslarımızla hastanelere nakledilmiştir.



Konuyla ilgili olarak şu ana dek 70 ambulans… — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 5, 2023

Vali Davut Gül ise kuvvetli yağış nedeniyle yurttaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu da, bazı yerlerde metrekareye 150 kilogram yağış düştüğünü belirterek, 2137 personel ve 1161 araçla sahada olduklarını söyledi. Öte yandan selde yaşanan ölümlere ilişkin soruşturma başlatıldı.

MEGAKENT YAĞIŞA TESLİM

İstanbul'un kuzey bölgesinde başlayan yağış, Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece'de şiddetini artırdı. Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Arnavutköy'de birçok ev ve iş yerlerinde su baskını ihbarları üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye, diğer ilçelerden de itfaiye araçları gönderildi.

İstiklal Mahallesi'ndeki derenin taşması sonucu, Boğazköy Köprüsü kapandı. Derenin yanındaki Boğazköy İlkokulunun bahçesi ve bodrum katı suyla doldu. İtfaiye ekiplerince okulda su tahliyesi çalışmaları yapılırken belediye ekipleri köprünün açılması için çalışma başlattı.

Yağış nedeniyle Arnavutköy ve Başakşehir bölgesindeki yollarda araçlar mahsur kaldı. İlerleyemeyen bazı sürücüler, emniyet şeridinde beklerken, bazı yurttaşlar araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı.

MİLLET KRAATHANESİ'NDE YURTTAŞLAR MAHSUR KALDI



Sel baskınlarının olduğu adreslerden biri de Başakşehir Millet Kıraathanesi oldu. Aşırı yağmur nedeniyle bir anda kütüphanenin içerisini su bastı. Bu sırada kıraathanede olanlar panikle dışarı çıkmaya çalıştı.

Bahçede mahsur kalan bir kedi ise orada bulunan yurttaş tarafından kurtarıldı. Kediyi mahsur kaldığı yerden alan vatandaş kucağında daha güvenli bir yere götürerek bıraktı. Ayrıca İSKİ ekipleri millet kıraathanesine gelerek suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

YAĞIŞ NEDENİYLE SÜRÜCÜLER MAHSUR KALDI



TEM Otoyolu Mahmutbey mevkisinde de yağış nedeniyle bazı sürücüler, yolda güçlükle ilerledi.

İstanbul Havalimanı yolunda da yağış nedeniyle su birikintileri oluşurken araçlar zorlukla hareket etti.

İstanbul Havalimanı'na iniş için alçalan uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Yağmurun şiddetini azalmasıyla birlikte hava ulaşımı normale dönerken uçuşlar gecikmeli olarak gerçekleştiriliyor.

Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu saatlerde uçak park alanlarının bulunduğu alana yıldırım düştü. Olaydan etkilenen iki personel hastaneye kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.