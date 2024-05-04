İstanbul-Ümraniye'de tartıştığı İETT şoförünü silahla vuran şüpheli yakalandı

Kadıköy'de bindiği İETT şoförüyle tartıştıktan sonra otobüsten inen şüpheli bir süre sonra başka bir otobüse binerek Ümraniye'ye geldi. İETT Şoförü E.G.'yi silahla yaralayarak olay yerinden kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kadıköy-Ümraniye hattında sefer yapan İETT şoförünü silahla yaralayan şüpheli yakalandı.

Olay, 2 Mayıs Perşembe günü 17.40 sıralarında, Ümraniye'de Adem Yavuz Mahallesi, Eski Üsküdaryolu Caddesi'nde meydana geldi.

Kadıköy'de bindiği Kadıköy-Ümraniye seferini yapan İETT otobüsünün şoförü E.G. ile tartışan şüpheli bir süre sonra otobüsten indi. Bir süre sonra başka bir otobüse binerek son durağa kadar gelen şüpheli, E.G.'yi bacağından ve kalçasından vurarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. E.G. ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada saldırıyı gerçekleştiren kişinin D.C.(34) olduğu belirlendi.

Ekipler, D.C.'yi Sultanbeyli'de gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen D.C.'nin ilk ifadesinde, sarhoş olduğunu ve neden tartıştıklarını hatırlamadığını söylediği öğrenildi. 12 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen D.C.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.