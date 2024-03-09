İstanbul'un 3 ilçesinde operasyon: ATM'lerden hırsızlık yapan 10 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da ATM'lerden hırsızlık yaptığı belirlenen 10 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin Esenyurt, Beylikdüzü ve Avcılar'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla yakalandığı ve 41 soygun eyleminde bankalara ait 300 bin lira ve 2 bin 700 Euro para çaldığı aktarıldı.
İstanbul'da bankaların otomatik para çekme makinelerinden (ATM) hırsızlık yaptıkları tespit edilen 10 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, ocak ayından itibaren farklı bankaların ATM'lerinin para yatırma ünitelerinden levye, aparat gibi malzemeyle para çalındığı ihbarlarına yönelik çalışma yürüttü.
41 SOYGUN GERÇEKLEŞTİRDİLER
Çalışmalarda, söz konusu yöntemle gerçekleşen 41 soygun eyleminde bankalara ait 300 bin lira ve 2 bin 700 avro çalındığı, ATM'lerde maddi zarar oluştuğu tespit edildi.
Kimlik ve adres bilgileri belirlenen şüphelilerin yakalanması için Esenyurt, Beylikdüzü ve Avcılar'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Bir zanlı da adli kontrol şartıyla salıverildi.