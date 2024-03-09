İstanbul'un 3 ilçesinde operasyon: ATM'lerden hırsızlık yapan 10 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da ATM'lerden hırsızlık yaptığı belirlenen 10 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin Esenyurt, Beylikdüzü ve Avcılar'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla yakalandığı ve 41 soygun eyleminde bankalara ait 300 bin lira ve 2 bin 700 Euro para çaldığı aktarıldı.

Güncel 09.03.2024 12:52 Giriş: 09.03.2024 12:52

Güncelleme: 09.03.2024 12:55 Kaynak: AA

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Fotoğraf: Depophotos (Arşiv)