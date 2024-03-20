İstanbul'un 5 ilçesinde anket: CHP, yönettiği 2 ilçeyi kaybediyor

ORC Araştırma, İstanbul'un 5 ilçesi için yaptığı anketin sonuçlarını yayınladı. Sonuçlara göre CHP elinde bulundurduğu 2 ilçeyi kaybediyor.

ORC Araştırma; Eyüpsultan, Esenyurt, Sarıyer, Ataşehir ve Kadıköy'deki oy tercihlerine yönelik araştırmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre Ataşehir ve Kadıköy'de CHP kazanırken Eyüpsultan, Sarıyer ve Esenyurt'ta AKP kazanıyor.

ESENYURT

Sonuçlara göre CHP, 2019'da kazandığı Esenyurt ve Sarıyer belediyelerini kaybediyor. Esenyurt anketinde AKP'nin adayı Hamit Öncü yüzde 39,7 oy alırken CHP'nin adayı Ahmet Özer yüzde 35,2 alıyor. İYİ Parti adayı Muharrem Yıldız ise yüzde 3,8 oy alıyor. DEM Parti, 'kent uzlaşısı' kapsamında Esenyurt'ta aday çıkarmamış ve CHP'nin adayına destek vermişti.

YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI / ESENYURT



Esenyurt ilçesinde yaşayan seçmenlere, "Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltilmiştir. pic.twitter.com/mw2SB9kJ1G — ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) March 20, 2024

CHP, 2019'da Esenyurt'u yüzde 51,5 ile kazanmıştı.

SARIYER

CHP'nin ankete göre kaybettiği diğer ilçe belediyesi ise Sarıyer. Sarıyer Belediyesi'ni CHP 2019'da 14,5 puan fark ile kazanmıştı. Mevcut belediye başkanı Şükrü Genç CHP tarafından aday gösterilmeyince bağımsız aday olmuştu.

ORC'nin anketine göre Şükrü Genç yüzde 19,6 oy alırken CHP'nin adayı Oktay Aksu yüzde 26,2; AKP'nin adayı Hüseyin Coşkun ise yüzde 31,5 alıyor.

YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI / SARIYER



Sarıyer ilçesinde yaşayan seçmenlere, "Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltilmiştir. pic.twitter.com/9wqQN2VuxT — ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) March 20, 2024

Eyüpsultan'da ise AKP en yakın rakibine yaklaşık 15 puan fark atıyor.

YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI / EYÜPSULTAN



Eyüpsultan ilçesinde yaşayan seçmenlere, "Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltilmiştir. pic.twitter.com/8mgbPN9kT6 — ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) March 20, 2024

KADIKÖY

CHP, kalesi olarak bilinen Kadıköy'de oy kaybı yaşasa da açık ara birinci parti olma durumunu sürdürüyor.

Ankete göre CHP'nin adayı Mesut Kösedağı yüzde 44,2 ile birinci sırada yer alıyor. AKP'nin adayı Veli Arslan yüzde 19,6 oy alırken TKP'nin adayı ve Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu yüzde 19,1 ile üçüncü sırada.

YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI/KADIKÖY



Kadıköy ilçesinde yaşayan seçmenlere, "Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltilmiştir. pic.twitter.com/8iXCY3rFza — ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) March 20, 2024

ATAŞEHİR

Ataşehir'de de CHP üstünlüğü sürüyor. Anket sonuçlarına göre CHP'nin adayı Onursal Adıgüzel yüzde 29,2 oy alırken AKP adayı Naim Yağcı yüzde 27,8 ile ikinci sırada yer alıyor. İYİ Parti'nin adayı Ali Coşkun ise yüzde 20,6 oya ulaşıyor.

YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI / ATAŞEHİR



Ataşehir ilçesinde yaşayan seçmenlere, "Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltilmiştir. pic.twitter.com/OCEv4IU9yY — ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) March 20, 2024

Ataşehir'de 2019'da CHP yüzde 51,3; AKP ise yüzde 45 oy almıştı.