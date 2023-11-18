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İstanbul'un 5 ilçesinde scooter hız sınırı değişti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı ile yaya sirkülasyonunun yoğun olduğu Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih ilçelerinde, 20 kilometre olan e-skuter hız sınırı değişti.

Güncel
  • 18.11.2023 12:18
  • Giriş: 18.11.2023 12:18
  • Güncelleme: 18.11.2023 12:25
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'un 5 ilçesinde scooter hız sınırı değişti
Fotoğraf: Freepik

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan kararla birlikte İstanbul'da yaya yoğunluğunun en fazla olduğu 5 ilçede scooter hız sınırı düşürüldü.

İstanbul'da UKOME'nin 31 Ağustos tarihindeki toplantısında 'Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih' İlçelerinin yaya yoğunluğu fazla olan hassas bölgelerinde, 20 km/saat olan e-skuter hız sınırının 12.5 km/saat olarak düzenlenmesi teklifi' getirilmişti. 

Söz konusu teklif UKOME tarafından kabul edildi ve gerekli imza süreçleri tamamlandı.

Buna göre, yaya sirkülasyonunun yoğun olduğu 5 ilçede, 20 km/saat olan scooter hız sınırı 12.5 km/saat olarak aşağı çekildi.

Artık scooter sürücüleri Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih'te yaya yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde en fazla saatte 12,5 kilometre hız yapabilecek.

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