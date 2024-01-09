İstanbul'un bazı kesimlerinde kar etkili oluyor: Kent geneli için tarih verildi

Yılın ilk karı İstanbul'un bazı ilçelerinde etkili olmaya başladı. Bazı ilçelerde etkili olan kar sonrası, park halinde olan araçların üzerinin kar tuttuğu görüldü. Meteoroloji danışmanı Orhan Şen, cuma günü kar yağışının kent genelinde görülebileceği söyledi.

İstanbul'un bazı ilçelerinde ve yüksek kesimlerde kar yağışı ve karlı karışık yağmur etkili oluyor.

Afet İşleri Dairesi Başkanlığı dün (AKOM) kentin yüksek kesimleri ile kuzey kesimlerinde kar ve karla karışık yağmurun etkili olacağı uyarısı yapmıştı.

Gece saatlerinde sıcaklıkların 8-10 derece düşeceği bilgisinin de yer aldığı açıklamanın ardından, sabah saatlerinden itibaren megakentin bazı ilçelerinde kar, bazı ilçelerinde ise karla karışık yağmur başladı.

Anadolu Yakası'nda Kartal, Pendik, Tuzla, Ümraniye, Ataşehir ve Üsküdar Çamlıca Tepesi'nde aralıklarla karla karışık yağmur görülüyor.

Avrupa Yakası'nda ise Silivri, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar, Esenyurt ve Kağıthane'de sulu karın yağdığı gözlendi.

Beylikdüzü'nde etkili olan kar yağışı rüzgarla birlikte etkisini artırıyor. Yılın ilk karı etkili olurken, park halinde bazı araçların üzerinin kar tuttuğu görüldü.

Öte yandan Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası ile bugün hava sıcaklıklarında sert düşüş yaşandı.

"KENT GENELİNDE GÖRÜLECEK"

Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen ise, bugünkü İstanbul'da etkili olacak olan ikinci soğuk hava dalgasında, kent genelinde kar görüleceğini ifade etti.

Prof. Dr. Orhan Şen, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"CUMA GÜNÜ GECE SAATLERİNDEN İTİBAREN BAŞLAYACAK"

"Şu anda kuvvetli poyraz var İstanbul'da. Kuzey Ege'de ve Marmara'da etkili olacak bu poyraz. Zaman zaman fırtına şeklinde esecek. Saatteki hızı 70 kilometreyi aşabilecek. Cuma akşamı gelebilecek yeni bir sistem var. Cuma günü gündüz sıcaklığı 4 dereceye kadar düşüp kar gelir.

İstanbul içerisinde bu sistem kar yapacak. Batı Karadeniz ve Marmara'nın kuzeyinde, doğusunda etkili olacak. Buna İstanbul da dahil olmak üzere cuma ve cumartesi günü kar görebiliriz. Ayın 11'inde yağış doğu Anadolu'ya çekiliyor. 12'sinde yok ama 12'si akşamından itibaren bu sistem gelecek."