İstanbul'un en güzel spor rotaları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul A.Ş, İstanbul’un spora en elverişli noktalarını belirledi. Şehrin, koşu, bisiklet ve yüzme rotalarına Spor İstanbul A.Ş’nin internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.

Yüzmek isteyenler için etrafı denizlerle çevrili, koşmak isteyenler için onlarca kilometre kıyı hattı bulunan, tercihini bisikletten yana kullananlara ise ormanlarını açan şehrin spora en elverişli noktaları İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul A.Ş tarafından belirlendi.

Tarihi yarımadada spor yapmak isteyen İstanbullular, #İstanbulunSporRotaları hashtagiyle, favori rotalarını paylaşıp başkalarının spor hayatına ilham olabilecek.

KOŞU İÇİN BİRBİRİNDEN GÜZEL 15 ROTA

Spor İstanbul A.Ş. koşu antrenmanı başlangıç için 15 rota belirledi. Rotaları tasarlarken ise mesafesi, ne kadar yükseltiye sahip olduğu, zemin özelliği, hangi seviyede sporculara uygun olduğu ve ihtiyaç karşılama noktaları gibi kriterler değerlendirildi.

İstanbul’un koşu rotaları aşağıdaki şekilde belirlendi:

“Dalyan-Bostancı (10 Km), Kadıköy-Moda-Dalyan (8 Km), Kuruçeşme-Bebek (6 Km), Orhangazi Parkı-Atletizm Pisti (8 Km), Büyükada Uzun Rota (11 Km), Balat Fener Sahil Yolu (10 Km), Belgrad Ormanı Neşet Suyu Parkuru (6 Km), Validebağ Korusu (6 Km), Tarihi Yarımada (5 Km), Yenikapı- Ataköy Marina (15 Km), Yıldız Parkı (2.5 Km), Üsküdar-Salacak-Kuzguncuk (10 Km), Aydos Ormanı (5 Km), Beşiktaş- Galata- Haliç Metro Köprüsü (10 Km), Tarabya- Rumeli Kavağı (8 Km), Kemerburgaz Kent Ormanı (8 Km).”

KEYİFLE YÜZÜLEBİLECEK ROTALAR

Kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Marmara Denizi ile çevrili, tam ortasından dünyanın en güzel ve en önemli su kanallarından biri olan İstanbul Boğazı geçen şehrin, keyifle yüzülebilecek ve profesyonel sporcular için antrenman yapabilecek 10 yüzme rotası oluşturuldu.

Rotalar aktarılırken bölgenin kısa bir tanıtımı, değişken hava koşullarına uygunluğu, dip örtüsü gibi detayları verirken hangi seviyede yüzücülere uygun olduğu, örnek yüzme rotası, avantajları ve riskleri gibi detaylar da yer alıyor.

Yüzme için oluşturulan rotalar ise aşağıdaki şekilde:

“Caddebostan Plajları (1&2), Tarihi Büyük Liman Plajı- Garipçe Sarıyer, Kınalıada Halk Plajı, Maltepe Orhangazi Şehir Parkı, Erenköy Halk Plajı, Yeşilköy Çiroz Halk Plajı, Poyrazköy Plajı, Avcılar Sahil Plajı, Florya Güneş Plajı, Sarıyer Uzunya Plajı.”

ŞEHRİN GERÇEK DOKUSUNU BİSİKLET ROTASI BELİRLER

Bir şehrin gerçek dokusu ve tadının ancak bisiklet turunda hissedilebileceğinden yola çıkan Spor İstanbul A.Ş, bu hissi yakalamak isteyen İstanbullular için 15 bisiklet rotası belirledi. Rotalar, parkurun hangi bisiklet tipine uygun olduğunu, mesafelerini, yükselti kazanımlarını ve dikkat edilmesi gereken noktalar düşünülerek hazırlandı.

Seçenekler arasında, Adalar veya Bağdat Caddesi Bisiklet yolu gibi trafikten uzak kalabilecek rotalar olduğu gibi ana yolları diğer araçlar ile paylaşarak kullanılabilecek rotalar da var.

“Caddebostan- Pendik (40 Km - 40 m), Büyükada (11 Km - 190 m), Heybeliada (7 Km - 130 m), Üsküdar - Beykoz (36 Km - 290 m), Beykoz - Anadolufeneri (36 Km - 765 m), Sirkeci - Yeşilköy (40 Km - 122 m), Üvezli - Darlık (70 Km - 925m), Beşiktaş - İstinye (22 Km-77 m), İstinye - Rumelifeneri (45 Km - 540 m), Beykoz Spor Ormanı (9 Km - 230 m), Riva - Polonezköy (50 Km - 750 m), Kadıköy - Bağdat Cad. (20 Km - 60m), Haliç (20 Km - 135 m), Caddebostan - Narcity (25 Km-275 m), Sarıyer - Belgrad Ormanı (36 Km - 460 m).”