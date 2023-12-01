İstanbul'un kasım ayı enflasyonu belli oldu

İTO’nun verilerine göre, İstanbul'da kasımda bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 3,79, toptan fiyatlar yüzde 2,94 arttı. Yıllık bazda artış oranının perakendede yüzde 73,89, toptan fiyatlarda yüzde 65,01 olarak gerçekleşti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, Kasım ayında perakende fiyatlarda yıllık artış yüzde 73,89 oldu.

İTO Kasım 2023 Fiyat İndeksleri’ni açıkladı.

2023 Kasım ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 3,79, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 2,94 oranında arttı.

2022 Kasım ayına göre 2023 Kasım ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 73,89, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 65,01 olarak gerçekleşti.

PERAKENDEDE ARTIŞ EN ÇOK EĞİTİM VE KÜLTÜR HARCAMALARINDA



Kasım 2023’te perakende fiyatlarda bir önceki aya göre kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 5,53, konut harcamalarında yüzde 4,95, gıda harcamalarında yüzde 4,84 artış gözlendi.

Giyim harcamaları grubunda yüzde 2,48, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 1,30, ev eşyası harcamalarında yüzde 0,32 ve diğer harcamalar grubunda yüzde 0,15 artış, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0,52 azalış izlendi.

TOPTAN FİYATLARDA İNŞAAT MALZEMELERİ YÜKSELİŞTE

Kasım 2023’de toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; inşaat malzemeleri grubunda yüzde 14,39, mensucat grubunda yüzde 5,03, kimyevi maddeler grubunda yüzde 2,87, madenler grubunda yüzde 2,59, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1,88 artış izlenirken işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0,87 azalış izlendi.