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İstanbul'un nüfusu Cumhuriyet tarihinde 2. kez geriledi

TÜİK'in açıkladığı istatistiklere göre, İstanbul'un nüfusu 2022'de 15 milyon 907 bin 951 iken geçen yıl 252 bin 27 kişi azalarak 15 milyon 655 bin 924'e geriledi. Böylece İstanbul'un nüfusu 2020'deki 56 bin 815 kişilik düşüşten sonra Cumhuriyet tarihinde 2. kez azalmış oldu.

Güncel
  • 06.02.2024 14:53
  • Giriş: 06.02.2024 14:53
  • Güncelleme: 06.02.2024 15:03
Kaynak: AA
İstanbul'un nüfusu Cumhuriyet tarihinde 2. kez geriledi
Fotoğraf: AA

Türkiye'nin en kalabalık ili İstanbul'un nüfusu geçen yıl bir önceki yıla göre 252 bin kişi azalırken, bu sayı 2020'deki 57 bin kişilik düşüşün ardından Cumhuriyet tarihindeki 2. nüfus azalışı oldu.

AA'nın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin nüfusu, 2023'te, bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377'ye ulaştı.

Geçen yıl 10 ilin nüfusu azalırken, İstanbul, bu iller arasında ilk sırada yer aldı.

NÜFUS ÖNCEKİ YILA GÖRE AZALDI

İstanbul'un nüfusu 2022'de 15 milyon 907 bin 951 iken geçen yıl bu rakam 252 bin 27 kişilik azalışla 15 milyon 655 bin 924'e geriledi. Böylece kentin nüfusu 2020'deki 56 bin 815 kişilik düşüşten sonra Cumhuriyet tarihinde 2. kez azalmış oldu.

Ülke nüfusunun yüzde 18,33'ünün ikamet ettiği İstanbul, kilometrekareye düşen 3 bin 13 kişi ile nüfus yoğunluğunda da ilk sırada yer almaya devam etti.

1950'de 1 MİLYONU GEÇTİ

Yıllara göre İstanbul'un nüfus verilerine bakıldığında, kentin nüfusunun, 1927'de 700 bin, 1950'de 1 milyon, 1955'de 1,5 milyon 1980'de 4,5 milyon 1985'te 5,5 milyon, 2000'de 11,1 milyon, 2010'da 13,2 milyon olduğu görüldü.

EN FAZLA YILLIK NÜFUS ARTIŞI 2019'DA YAŞANDI

2001-2023 döneminde İstanbul'un nüfusunun yıllık bazda en fazla 2019'da arttığı görüldü. Söz konusu yılda ilin nüfusu bir önceki yıla göre 451 bin 543 kişi arttı. İlin nüfusunun en az arttığı yıl ise 38 bin 493 kişi ile 2018 olarak kayıtlara geçti.

TÜİK'in hesapladığı 2000-2006 dönemi yıl sonu nüfusları, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre tahmin ediliyor.

2000-2023 döneminde İstanbul'un nüfus verileri şöyle:

Yıllar    Nüfus Artış
2000    11.076.840  
2001    11.292.009    215.169
2002    11.495.948    203.939
2003    11.699.172    203.224
2004    11.910.733    211.561
2005    12.128.577    217.844
2006    12.351.506    222.929
2007    12.573.836    222.330
2008    12.697.164    123.328
2009    12.915.158    217.994
2010    13.255.685    340.527
2011    13.624.240    368.555
2012    13.854.740    230.500
2013    14.160.467    305.727
2014    14.377.018    216.551
2015    14.657.434    280.416
2016    14.804.116    146.682
2017    15.029.231    225.115
2018    15.067.724    38.493
2019    15.519.267    451.543
2020    15.462.452    -56.815
2021    15.840.900    378.448
2022    15.907.951    67.051
2023    15.655.924   -252.027
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