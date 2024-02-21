İstanbul Üniversitesi öğrencilerine polis müdahalesi: 1 yaralı

Rektörlük kararıyla İstanbul Üniversitesi’nin yerleşkelerinin kapılarını ziyaretçilere açılmasına karşı öğrencilerin gerçekleştirdiği eyleme polis müdahale etti. Müdahale sonucunda yaralanan bir öğrenci hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Üniversitesi’nin yerleşkelerinin kapılarının ziyaretçilere açılmasını protesto eden öğrencilere polis müdahale etti.

Polisin sert müdahalesi sonucunda bir öğrenci yaralandı.

Rektörlük kararıyla okulun tüm yerleşkelerinin kapılarını ziyaretçilere açma kararı aldı.

Rektörlüğün aldığı karara tepki gösteren öğrencilerin dün (20 Şubat Salı) Beyazıt Meydanı'nda başlattığı eylemler bugün de devam etti.

Fakülteler arası geçiş yasağını ve Rektör Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar’ı protesto eden öğrencilere polis sert müdahalede bulundu.

“KAYYUM DIŞARI” SLOGANLARI ATILDI

Öğrencilerin ana kapıdan içeriye giriş yapmasına da izin verilmedi.

Çevik kuvvet, kalkanlarla kapı önünden öğrencileri uzaklaştırdı. Şiddete maruz kalan Nazım isimli bir öğrenci de yaralandı. Yaralı öğrenci arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı.

Öğrenciler, eylem boyunca sık sık “Kayyum dışarı, öğrenciler içeri”, “Beyazıt, faşizme mezar olacak” ve “YÖK, medya, polis, bu abluka dağıtalacak” sloganları attı.