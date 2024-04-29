İstanbul Üniversitesi Rektörü, tarihi köşkün demirbaş halılarını makam odasına serdirmiş

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar'ın, Emirgan'daki tarihi Mirgün Köşkü’nün binlerce dolarlık halılarını makam odasına serdirdiği ortaya çıktı. Öte yandan Zülfikar için özel yapılan yemeklerin, şifreli bir mini dolapla getirildiği iddia edildi.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar’ın makam odasına 160 yıllık olan Emirgan Mirgün Köşkü’nün binlerce dolar olan demirbaş halıları serildiği ortaya çıktı.

MedyaRadar’dan Ercan Öztürk’ün haberine göre, Prof. Dr. Zülfikar eşi Gül Zülfikar ile birlikte İstanbul Üniversitesi’ne bağlı olan sosyal tesisleri ve tarihi Mirgün Köşkü’nü ziyaret etti. Buradaki halıları çok beğenen Gül Zülfikar, köşk yetkililerine halıların rektörlük makamına götürülmesinin talimatını verdi.

Genel Sekreterlik, ‘Halılar demirbaş. Yer değiştirmesi sıkıntı yaratır’ diye karşı çıksa da halılar makam odasına götürüldü.

1985'TE İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’NE BAĞIŞLANDI

Adını 1900’lü yıllarda yaşayan ressam Ahmet Mirgün’den alan Emirgan’daki ”Mirgün Köşkü”nün ilk sahibinin, Hıdiv İsmail Paşa’nın torunu Mehmet Tahir Paşa olduğu biliniyor.

Ressam Ahmet Mirgün, Boğaziçi’nin mimarisine şekil veren Hıdiv Ailesi tarafından yaptırılan köşkü, 1985 yılında İstanbul Üniversitesine bağışladı. İstanbul İl Özel İdaresi tarafından aslına uygun olarak restore edilen köşk, 2012 yılında İstanbul Üniversitesine teslim edildi. Her katı 120 metrekare olan köşkün en üst katı, özel misafirlerin konakladığı misafirhane olarak kullanılıyor.

ÇAY OCAĞINA ŞİFREYLE GİRİLİYOR, YEMEKLER ŞİFRELİ DOLAPLA GELİYOR

Yine üniversitede, Rektörlük katında görev yapan tüm çalışanlara hizmet eden çay ocağının içerisi tadilat yapılarak değiştirildi. Açık olan çay ocağı kapalı hale getirildi. Çay ocağının kapısı iddialara göre Gül Zülfikar’ın talimatıyla şifreli girişle açılıyor.

Şifreyi ise çaycı ve Zülfikar biliyor. Zehirlenme korkusu yaşayan Prof. Zülfikar’ın yemekleri sosyal tesislerde özel aşçılar tarafından yapılıyor. Özel hazırlanan yemekler şifreli bir mini dolapla üniversiteye getiriliyor. Şifreyi aşçı ve Prof. Zülfikar biliyor.

'OTEL AÇIKLAMASIYLA' GÜNDEME GELMİŞTİ

Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, Dedeman Oteli’nde yaşadığı sıkıntıyı üniversitenin resmi internet sitesinde açıklamasıyla gündeme gelmişti. Özel hayatında yaşadığı sıkıntıyı üniversitenin resmi sitesinde kamuoyuna duyuran Prof. Zülfikar tepki çekmişti.

Prof. Zülfikar'ın, kendisi tarafından kaleme alınan açıklamanın sitede yayınlanmasını kendisinden onaysız yapıldığı izlenimi vermek için Fatih Öznur’u görevden aldığı öğrenildi.