İstanbul Valiliği: 46 polis rüşvetten yakalandı

İstanbul Valiliği, Kocaeli, Bitlis, Muş, Gümüşhane ve Şırnak’ta rüşvet aldıkları tespit edilen 46 polis, rüşvet verdiği belirlenen 59 kişinin yakalandığını açıkladı.

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada rüşvet verdikleri tespit edilen 59 şüpheliyle rüşvet aldıkları tespit edilen 46 polisin6 kentte düzenlenen operasyonlarla yakalandığı belirtildi.

İstanbul Valiliği, 6 kentte düzenlenen rüşvet operasyonlarına ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; "rüşvet almak/vermek" suçu ile ilgili yürütülen projeli ve teknik takipli operasyon kapsamında; 2022 ve 2023 senelerinde toplam 67 farklı eylemde, 62 şahsın rüşvet verdiği, 46 polis memurunun da rüşvet aldığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlarda 59 sivil şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir" denildi.

Valilik açıklamasının devamında şunlara yer verildi:

"Bu kapsamda İstanbul, Kocaeli, Bitlis, Muş, Gümüşhane ve Şırnak’ta toplam 46 adrese baskın düzenlenmiş, eylemlere karıştıkları tespit edilen 46 polis memuru yakalanmıştır. Yakalanan şahısların emniyetteki işlemleri devam etmektedir."