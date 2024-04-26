İstanbul Valiliği duyurdu: Bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada 28 Nisan Pazar günü düzenlenecek 19. İstanbul Yarı Maratonu için bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

İstanbul Valiliği, kentte 28 Nisan Pazar günü düzenlenecek 19. İstanbul Yarı Maratonu için bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada alternatif güzergahların oluşturulduğu belirtildi.

Ulaşım araçlarıyla ilgili yapılan açıklamaya göre ise Sirkeci arabalı vapur seferleri 06.00-13.30 arası durdurulacak.

Parkur üzerinde bulunan otobüs durakları için İETT Genel Müdürlüğü saat 07.00 itibariyle sefer düzenlemeyecek.

Beyazıt ve Kabataş tramvay seferlerinin geliş-gidiş olarak ise 07.00-13.30 arası seferler durdurulacak.

Saat 02.00’dan etkinlik sonuna kadar kapatılacak yollar:

Sahil Kenndy Caddesi Güney Yol Samatya varyant ile Yenikapı etkinlik alanı arası

Sahil Kenndy Caddesi Kuzey Yol Namık Kemal Varyant dönüşleri

Saat 04.30’dan etkinlik sonuna kadar kapatılacak yollar:

Ayvansaray Caddesi

Mürselpaşa Caddesi

Abdulezelpaşa Caddesi

Ragıpgümüşpala Caddesi

Galata Köprüsü

Reşadiye Caddesi

Ankara Caddesi (Hamidiye Caddesi Kavşağı ile Reşadiye Caddesi Kavşağı arası)

Ankara Caddesi Ebu Suud Caddesi Kavşaktan Sirkeci istikameti

Sahil Kennedy Caddesi (Samatya Varyant ile Sirkeci ışıklar arası)

Namık Kemal Caddesi Sahil Kenndy Caddesi’ne katılım

Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi Sahil Kennedy Caddesi katılım

Sahil Kenndy Caddesi Kuzey Yol Avrasya Tüneli Aksaray ayrımları ile Namık kemal varyant arası

Avrasya Tüneli acil çıkışları

Alternatif Güzargahlar ise şu şekilde:

Atatürk Bulvarı

Avrasya Tünel

Atatürk Köprüsü

Haliç Köprüsü

Vatan Caddesi

Millet Caddesi

Fevzipaşa Caddesi

D 100 Kuzey Güney Yol

Türkeli Caddesi

Aksaray Caddesi

Namık Kemal Caddesi (İDO’ya gidiş geliş yapan araçlar)

Orgeneral Nafız Gürman Caddesi

Kızılelma Caddesi

Onuncu Yıl Caddesi

Sahil Kennedy Caddesi Samatya Güney Yenikapı etkinlik alanı dönüşleri

Sahil Kuzey Kennedy Caddesi Samatya çıkışlarından gidişli gelişli havuzlu kavşağa kadar

Küçük Langa Aralığı Caddesi