İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs yasağı: Taksim kutlamalara kapalı olacak

İstanbul Valisi Davut Gül, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda Taksim'in kutlamalara kapalı olacağını açıkladı. Gül, "Taksim bu tür etkinliklerin tamamına kapalı. Taksim'in dışındaki herhangi bir alanda kutlanacak" dedi.

İstanbul Valiliği, Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs kutlamalarına izin verilmeyeceğini açıkladı.

Emek ve meslek örgütleri DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB, 16 Nisan'da yaptıkları ortak açıklamada, 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlama kararı aldıklarını duyurdu. Ancak iktidar, Taksim Meydanı’nda 1 Mayıs kutlamasına kapıyı kapattı.

İstanbul Valiliği'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen törenin ardından gazetecilerle biraraya gelen İstanbul Valisi Davut Gül, Taksim'in kutlamalara kapalı olacağını belirtti.

"TAKSİM DIŞINDAKİ HERHANGİ BİR ALANDA KUTLANACAK"

Vali Gül, "Bugün 23 Nisan çoşku içerisinde kutlanıyor. Önümüzde de 1 Mayıs etkinlikleri var. Biliyorsunuz 1 Mayıs 2012 yılından itibaren Taksim'de kutlanmıyor. Dolayısıyla da Taksim bu anlamda sadece 1 Mayıs değil, bu tür etkinliklerin tamamına kapalı. Biz başta DİSK, KESK ve benzeri kuruluşlar olmak üzere, Memur-Sen, HAK-İŞ, talep eden herkesle konuştuk. Taksim'de bu sene olmayacağını kendilerine izah ettik. İstanbul'un herhangi bir yerinde uygun gördükleri bir yerde karar verirlerse de bunun coşku içerisinde, günün anlamına uygun şekilde, o demokrasi şenliği şeklinde kutlanması için üzerimize düşeni yapacağımızı söyledik. Kendi aralarında istişare ediyorlar. İnşallah her sene olduğu gibi bu sene de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü olarak emekçilerimizin bayramı olarak İstanbul'da İstanbul'umuza yakışır bir şekilde coşku içerisinde kutlanır. Olayın taraflarıyla biz iki kez görüştük. Muhtemelen bu hafta içerisinde de netleşir. Kutlanacak yer itibariyle netleşir. Biliyorsunuz 2012 yılından itibaren öyle. Taksim'in dışındaki herhangi bir alanda kutlanacak. O alanın neresi olacağını karar verip bizden talep edecekler. Biz de güvenlik tedbirleri başta olmak üzere bütün lojistiğini ne gerekiyorsa üzerimize yapacağız" dedi.

MESLEK ÖRGÜTLERİ TAKSİM'DE KUTLAMA KARARI ALMIŞTI

Günler öncesinden çağrı yapan emek ve meslek örgütleri, "Taksim'de olmak emekçinin hakkıdır" açıklaması yapmıştı. DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, Taksim Meydanı'na ilişkin Anayasa Mahkemesi'nin geçen aralık ayında son kararını verdiğini hatırlatarak, "1 Mayıs'ta Taksim'de olmak her işçinin, emekçinin hakkıdır. Bizler de bu hakkı kullanacağız" demişti.

Görgün, Taksim Meydanı için resmi bir izin başvurusu yapmayacaklarını belirtmiş, "Bu aynı zamanda sendikal bir eylemdir, özel izne gerek yok. Herkesin hakkıdır. Kamu makamlarına bilgi vereceğiz. Bu arada İstanbul Valiliğine ve İçişleri Bakanlığına, 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlayacağımızı ve buna ilişkin yasal dayanaklarımızı bir dosya halinde verdik. Yani kamu makamlarını haberdar ettik" ifadelerini kullanmıştı.