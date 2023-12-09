İstanbul Valiliği'nden çağrı: Evsizleri 112'ye bildirin

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Hemşehrilerimizden, gördükleri evsizleri 112'ye bildirmelerini rica ediyoruz" çağrısı yaptı.

İstanbul Valisi Davut Gül, vatandaşlardan soğukta sokakta kalan evsizleri 112'ye bildirmelerini istedi.

Gül, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da hava sıcaklığının 5 derece olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz sokaklarda yaşayan evsizleri uygun mekanlara naklediyor. Hemşehrilerimizden, gördükleri evsizleri 112'ye bildirmelerini rica ediyoruz. Kimse aç ve açıkta kalmasın."