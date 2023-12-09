Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İstanbul Valiliği'nden çağrı: Evsizleri 112'ye bildirin

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Hemşehrilerimizden, gördükleri evsizleri 112'ye bildirmelerini rica ediyoruz" çağrısı yaptı.

Güncel
  • 09.12.2023 10:45
  • Giriş: 09.12.2023 10:45
  • Güncelleme: 09.12.2023 10:51
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Valiliği'nden çağrı: Evsizleri 112'ye bildirin
Fotoğraf: Depophotos

İstanbul Valisi Davut Gül, vatandaşlardan soğukta sokakta kalan evsizleri 112'ye bildirmelerini istedi.

Gül, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da hava sıcaklığının 5 derece olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz sokaklarda yaşayan evsizleri uygun mekanlara naklediyor. Hemşehrilerimizden, gördükleri evsizleri 112'ye bildirmelerini rica ediyoruz. Kimse aç ve açıkta kalmasın."

  

BirGün'e Abone Ol

 

 

 