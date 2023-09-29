İstanbul Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul Valiliği, yarın kent genelinde kuvvetli yağış beklendiğini bildirerek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde çağrı yaptı.

İstanbul Valiliği, kentte yarın kuvvetli yağışın etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Tekirdağ'ın doğusunda yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75) olmasının beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) da 30 Eylül Cumartesi ve 1 Ekim Pazar günü kent genelinde kuvvetli yağış uyarısı yaparak, yurttaşları tedbirli olmaları konusunda uyarmıştı.