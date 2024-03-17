İstanbul Valiliği'nden Newroz açıklaması: 75 kişi gözaltına alındı

İstanbul Valiliği, Yenikapı'daki Newroz kutlaması sırasında 75 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İstanbul Valiliği, Yenikapı'daki Newroz kutlaması sırasında toplam 75 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Valiliğin akşam saatlerinde yaptığı açıklama şöyle:

"- Etkinlik alanındaki kule üzerinde PKK/KCK silahlı terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan posteri açtığı tespit edilen (M.A), (Ş.A) ve (Y.Ö) adlı şahıslar gözaltına alınmıştır.

- Alan çevresinde yapılan güvenlik uygulamalarında ise “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan, arama kaydı bulunan (M.K) ve (M.B) adlı şahıslar gözaltına alınmıştır.

- Etkinlik alanı ve çevresinde “polise mukavemet gösteren, taşkınlık çıkaran, yasa dışı slogan atarak terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen” toplam 70 şahıs hakkında (15 Kadın, 55 Erkek) gözaltı işlemi uygulanmıştır.

Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."