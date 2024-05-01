İstanbul Valiliği'nden polis sendikasına Taksim engeli

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs dolayısıyla Taksim’de çelenk bırakmak isteyen Emniyet Teşkilatı Sendikası’na izin vermedi.

Emniyet Teşkilatı Sendikası yaptığı açıklamada 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim’e yürümek ve anıta çelenk koymak için İstanbul Valiliği’ne başvurdu. Ancak sendikaya izin verilmedi.

Sendikanın X hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“İstanbul Valiliği2ne zamanında gerekli resmi müracaatları yaparak, Emniyet Teşkilatında çalışan emekçilerinin sesi olmak ve 1 Mayıs'ın normalleşmesine katkı sağlamak için taksim meydanına çıkmak isteğimizi dile getirdik. Müracaat eden tüm sendikaların, Taksim anıtına çelenk koymasına ve basın açıklamasına izin verilmesine rağmen Sendikamıza izin verilmemiştir. Bizi saraçhane meydanına yönlendirmeye çalışanlara diyoruz ki; sizlerin oyununa gelmeyeceğiz. Bu teşkilatın sesi olmaya devam edeceğiz, sahipsiz bırakmayacağız. Diğer tüm hizmet sınıflarında bulunan memur sendikalarına izin verilirken Emniyet Teşkilatını temsilen yapılan tek başvurunun reddiyle mevcut durumun normalleştirilmesi engellenmiştir. Hayatın her alanında emniyet çalışanlarını temsil etmeye devam edeceğiz. Emniyet teşkilatı çalışanları da emekçidir. Tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü kutluyoruz.”