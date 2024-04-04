İstanbul Valiliği'nden 'Van protestoları' hakkında açıklama: 132 kişi gözaltına alındı

İstanbul Valiliği, Van'da mazbatanın seçimi büyük farkla kazanan DEM Partili Abdullah Zeydan'a verilmeyip AKP'nin adayına verileceği açıklanmasının ardından İstanbul'da düzenlenen eylemlerde 132 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İstanbul Valiliği, Van'da yaşanan hukuksuzluğun ardından düzenlenen protestolarda 132 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Van'da seçimi yüksek oy farkıyla kazanan DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın mennu hakkı seçime 2 gün kala geri alınarak mazbatanın AKP'li adaya verilmesi kararı alındı.

Karar ülke genelinde büyük tepkiyle karşılandı, çok sayıda kentte protesto düzenlendi. Protestoların yaşandığı kentlerden biri de İstanbul oldu.

İstanbul'da siyasi parti, hukukçu ve çok sayıda yurttaş Esenyurt, Kadıköy ve Çağlayan'da basın açıklaması düzenlenmek istedi.

Açıklamaya müdahale eden polis ekipleri, pek çok kişiyi işkenceyle gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında gazeteci ve avukatlar da oldu.

İstanbul Valiliği, gözaltına alınanlara ilişkin dün akşam saatlerinde açıklama yaptı. Açıklamada, protestoların 'korsan' olduğu belirtildi.

Açıklamanın devamında şunlara yer verildi:

"Çağlayan Adliyesinde Başsavcılık Makamının basın açıklamasına müsaade etmemesine rağmen adliye binası içerisine zorla girmeye çalışarak kamu malına zarar veren ve görevli memura mukavemette bulanan avukat gruptan 8 kadın 6 erkek toplamda 14 kişiye, saat 16:00 da Sultanbeyli Dem Parti İlçe Binası önünde yasaklama kararına uymayıp korsan gösteri yapan ve görevli memurlara fiili mukavemet ederek 2 polis memurunun yaralanmasına sebebiyet veren 9 kadın 15 erkek 2 suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplamda 26 kişiye, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'na saat 18.00'da korsan gösteri yapmak isteyen 150 kişilik grup gelmiş, bahse konu gruba Esenyurt Kaymakamlığı tarafından yasaklama kararı olduğu tebliğ edilmiş, dağılmaları yönünde gerekli uyarılar yapılmış, meydanda ve farklı noktalarda dağılmamakta ısrar eden 20 Kadın 67 erkek olmak üzere 87 kişiye, saat 19:15 de Sancaktepe İnönü Mahallesi Demokrasi Caddesi'nde korsan gösteri yapan 5 kişiye olmak üzere toplam 132 kişiye yakalama işlemi yapılmıştır."