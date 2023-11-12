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İstanbul Valiliği uyardı: Kuvvetli sağanak yağış tekrar geliyor

İstanbul Valiliği, kentte yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi.

Güncel
  • 12.11.2023 14:28
  • Giriş: 12.11.2023 14:28
  • Güncelleme: 12.11.2023 14:35
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Valiliği uyardı: Kuvvetli sağanak yağış tekrar geliyor
Fotoğraf: AA

İstanbul Valiliği, İstanbul'da pazartesi sabahı etkili olması beklenen sağanak yağışa karşı uyardı. 

Valilik; sel, yıldırım, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyarıda bulundu. 

Valiliğin, X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, yapılan son değerlendirmelerde yarın sabah, ilk saatlerden itibaren bölgemizde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

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