İstanbul Valiliği uyardı: Kuvvetli sağanak yağış tekrar geliyor

İstanbul Valiliği, kentte yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi.

İstanbul Valiliği, İstanbul'da pazartesi sabahı etkili olması beklenen sağanak yağışa karşı uyardı.

Valilik; sel, yıldırım, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyarıda bulundu.

Valiliğin, X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

#Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre;



🟨Yarın (Pazartesi) sabah ilk saatlerden itibaren #İstanbul'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor☔️



⚠️Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



📎https://t.co/uMa0YRg1il pic.twitter.com/68bn3m54ye — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) November 12, 2023

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, yapılan son değerlendirmelerde yarın sabah, ilk saatlerden itibaren bölgemizde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."