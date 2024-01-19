İstanbul Valiliği uyardı: Marmara için fırtına alarmı

İstanbul Valiliği, yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batısında kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Marmara'da rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Fırtınanın pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini yitirmesi bekleniyor.

Kuzey Ege'de ise rüzgarın yarın öğle saatlerinde kuzeyinde, gece saatlerinden itibaren de genelinde kuzey ve kuzeydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın salı günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.



İSTANBUL İÇİN KRİTİK UYARI

İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji'den alınan bilgiye göre; Marmara'da rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Paylaşımda, fırtınadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.