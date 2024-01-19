Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İstanbul Valiliği uyardı: Marmara için fırtına alarmı

İstanbul Valiliği, yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Güncel
  • 19.01.2024 19:50
  • Giriş: 19.01.2024 19:50
  • Güncelleme: 19.01.2024 19:58
Kaynak: AA
İstanbul Valiliği uyardı: Marmara için fırtına alarmı
AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batısında kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Marmara'da rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Fırtınanın pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini yitirmesi bekleniyor.

Kuzey Ege'de ise rüzgarın yarın öğle saatlerinde kuzeyinde, gece saatlerinden itibaren de genelinde kuzey ve kuzeydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın salı günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

 
İSTANBUL İÇİN KRİTİK UYARI

İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji'den alınan bilgiye göre; Marmara'da rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Paylaşımda, fırtınadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 