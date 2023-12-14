İstanbul Valiliği’ni işgal davası sonuçlandı: 18 yıl hapis

Eski Yarbay Recep Karaçam, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nde İstanbul Valiliği’ni işgal etmeye çalıştığı gerekçesiyle yargılandığı davada 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Yarbay Recep Karaçam’ın, Fetullahçı yapı (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz Darbe Girişimi’nde İstanbul Valiliği’ni işgal etmeye çalıştığı gerekçesiyle yargılandığı davaya dün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Recep Karaçam katıldı.

ANKA’dan Gaye Şeyma Can’ın haberine göre üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyen Recep Karaçam, “7,5 yıldır tutuklu bulunmamın, mahkeme heyetinin karşısında bulunmamın tek sebebi Salih Cebeci’nin suç işleyerek emir komuta zincirini kırması ve güveni kötüye kullanmasıdır. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum” dedi.

Mahkeme, Recep Karaçam’ın “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçundan takdir indirimi uygulamayarak 18 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.