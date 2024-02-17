İstanbul Valisi duyurdu: LGS'de tam puan alan öğrencilere burs verilecek

İstanbul Valisi Gül, LGS'de tam puan alan öğrencilere ocak ayından başlayarak, her ay düzenli 3'er bin lira burs verileceğini bildirdi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) 500 tam puan alan 388 öğrenciye aylık 3'er bin lira burs verileceğini duyurdu.

Vali Gül, İstanbul'da LGS'de 500 tam puan öğrenciler için düzenlenen programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile katıldı.

Burada bir konuşma yapan Gül, dezavantajlı, özel yetenekli ve başarılı çocukların öncelikleri olduğunu belirterek, İstanbul'da 500 tam puan alan 388 öğrencinin hazırlıkta ve 9. sınıfta eğitimlerine devam ettiğini kaydetti.

İLK ETAPTA 6 BİN LİRA YATIRILACAK

Gül, İstanbul'da 500 tam puan alan ve eğitim gören 388 öğrenciye burs vereceklerini şu sözlerle duyurdu:

"Biz ne yapacağız? Ocak ayından başlayarak, her ay düzenli olarak sizlere karınca kararınca bir burs vereceğiz. Şimdilik tespit ettiğimiz miktar aylık, düzenli olarak 3'er bin lira... Hepinize vereceğiz. Helali hoş olsun. Bu şu demek, şubat ayında 2 aylık vereceğimiz için 6 bin lira size borçluyuz. Ayın sonuna doğru 6 bin liranızı yatıracağız."