İstanbul Valisi Gül: Asayiş anlamında çok ciddi bir olayla karşılaşmadık

İstanbul Valisi Davut Gül, Taksim Meydanı'nda yeni yıl kutlamalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Çok şükür alınan tedbirlerle, başta trafik olmak üzere asayiş anlamında ve diğer konularda çok ciddi bir olayla karşılaşmadık" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte yeni yıl kutlamaları hakkında "çok ciddi bir olayla karşılaşmadık" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu ile birlikte yeni yılın ilk saatlerinde Taksim Meydanı'nda yılbaşı tedbirlerini uygulayan polis ekiplerini denetledi.

Vali Gül, "Vatandaşlarımızın yılbaşını huzurlu, güvenli bir şekilde geçirmesi için Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi İstanbul'umuzda da çeşitli tedbirler alındı. Emniyet, jandarma, sahil güvenlik ve diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte 7/24 arkadaşlarımız görev yaptılar, yapıyorlar. Bugün de Taksim'deyiz" diye konuştu.

"Çok şükür alınan tedbirlerle, başta trafik olmak üzere asayiş anlamında ve diğer konularda çok ciddi bir olayla karşılaşmadık" diyen Gül, şu ifadelere yer verdi:

"Ben emeği geçen emniyet teşkilatımıza, jandarma teşkilatımıza, sahil güvenliğe, koordine eden kaymakamlarımıza, bütün kamu kurum ve kuruluşları, Göç İdaresi'ne özellikle teşekkür ediyorum. Allah kazasız, belasız bir 2024 yaşatsın. Güvenlik kuvvetlerimizin tırnağına taş değdirmesin. Bu vesileyle de şehitlerimize ben Allah'tan rahmet diliyorum. Bir daha ülkemizin bu tür acılarla karşılaşmaması için Allah'a dua ediyorum."