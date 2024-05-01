İstanbul Valisi'nden 1 Mayıs mesajı: "Geçici rahatsızlık verdiğimiz herkesten çok özür dilerim"

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medyadan yayınladığı 1 Mayıs mesajında biber gazı kullanıp plastik mermi sıkan polislere teşekkür etti. Gül, "Geçici rahatsızlık verdiğimiz herkesten özür dilerim" dedi.

Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs kutlamalarını yasaklayan İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'un zarar görmemesini sağlayanlara teşekkür mesajı paylaştı. Vali Gül mesajında başta İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya teşekkür ederken "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için aldığımız tedbirlerlerle geçici rahatsızlık verdiğimiz herkesten çok özür dilerim" ifadelerine kullandı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gül, şu ifadeleri kullandı:

"1 Mayıs tedbirleriyle, gözbebeğimiz İstanbul’umuzun zarar görmemesine büyük katkı sağlayan;

Başta İçişleri Bakanımız Sn. Ali YERLİKAYA olmak üzere, mülki idare amirlerimize, emniyet müdürlerimize, jandarma ve sahil güvenlik komutanlarımıza, kolluk kuvvetlerimize, tüm kamu görevlilerine ve ferasetiyle her zaman dünyaya örnek olan 16 milyon İstanbullu hemşehrimize sonsuz teşekkür ederim.

Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için aldığımız tedbirlerlerle (ulaşım kısıtlaması vb.) geçici rahatsızlık verdiğimiz herkesten çok özür dilerim. Rabbim milletimiz ve devletimizi her türlü kaza ve beladan muhafaza eylesin"