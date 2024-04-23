İstanbul ve Ankara'da gazetecilere gözaltı
İstanbul ve Ankara'da yapılan ev baskınlarında çok sayıda gazeteci ve çalışan gözaltına alındı. Gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.
Bu sabah saatlerinde İstanbul ve Ankara'da gözaltı operasyonları yapıldı. Ankara'da yapılan ev baskınlarında Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Mehmet Aslan gözaltına alındı.
MA'nın haberine göre; İstanbul'da yapılan ev baskınlarında ise MA muhabiri Esra Solin Dal, Yeni Yaşam Gazetesi'nden Enes Sezgin ile çalışanlar Saliha Aras ve Yeşim Alıcı gözaltına alındı.
Gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.