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İstanbul ve Ankara'da gazetecilere gözaltı

İstanbul ve Ankara'da yapılan ev baskınlarında çok sayıda gazeteci ve çalışan gözaltına alındı. Gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

Güncel
  • 23.04.2024 08:03
  • Giriş: 23.04.2024 08:03
  • Güncelleme: 23.04.2024 08:06
İstanbul ve Ankara'da gazetecilere gözaltı
Fotoğraf: AA

Bu sabah saatlerinde İstanbul ve Ankara'da gözaltı operasyonları yapıldı. Ankara'da yapılan ev baskınlarında Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Mehmet Aslan gözaltına alındı.

MA'nın haberine göre; İstanbul'da yapılan ev baskınlarında ise MA muhabiri Esra Solin Dal, Yeni Yaşam Gazetesi'nden Enes Sezgin ile çalışanlar Saliha Aras ve Yeşim Alıcı gözaltına alındı.

Gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

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