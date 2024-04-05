İstanbul ve Ankara Tabip Odası’nda seçim: Tabip odaları iktidarın kıskacında

İstanbul ve Ankara Tabip Odası, 4-5 Mayıs’ta seçimli olağan genel kurula gidecek. Oda yönetimleri için AKP, MHP ve cemaatlere yakın grupların liste çıkaracağı konuşuluyor. Mevcut oda yönetimleri oy kullanma çağrısı yapıyor.

Sibel BAHÇETEPE

Türk Tabipleri Birliği’ne (TTB) bağlı odalar içinde 30 bini aşkın üyesi olan İstanbul Tabip Odası’nın iki yılda bir yaptığı seçimli genel kurulu, 4-5 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Seçimlerde mevcut oda yönetiminde olan Demokratik Katılım Grubu ile hükümete yakınlığı ile bilinen Değişim Grubu, MHP'ye yakınlığı ile bilinen Türk Hekimleri Birliği ile Çağdaş Hekimler Grubu'nun yarışması bekleniyor. Adaylarını tanıtan Demokratik Katılım Grubu "Çağdaş, laik, demokratik bir ülkede bilimin ışığında iyi hekimlik yapmak istiyoruz" dedi. Açıklamada, genel kurula katılma ve oy verme çağrısı da yapıldı.

İstanbul Tabip Odası genel kurulu 4 Mayıs cumartesi günü saat 13.00-19.00 arasında Kadıköy'deki Müze Gazhane'de yapılacak. Hekimler, 5 Mayıs Pazar günü saat 09.00-17.00 arasında Fatih'teki Neslişah Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Alparslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne giderek oy kullanacak. Bu yılki seçimlerde 4 grubun yarışması bekleniyor ancak listeler henüz net değil. Bu sayı değişebilir.

BirGün'ün edindiği bilgilere göre, İTO seçimlerinde AKP'ye yakınlığı ile bilinen Değişim Grubu listesinin yönetim kurulu başkan adaylığında Hacamatçılar Derneği Başkanlığı da yapmış olan Dr. Ahmet Erçek'in ismi konuşuluyor. Türk Hekimler Birliği listede ise Dr. Salih Uzun'un adının geçtiği iddialar arasında. Çağdaş Hekimler Grubu'nun seçimlere girip girmeyeceği ise henüz net değil. Demokratik Katılım Grubu listesinin başkan adayının da Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu olduğu konuşuluyor.

BU SEÇİM ÖNCEKİLERDEN FARKLI OLACAK

İTO yönetiminde olan Demokratik Katılım Grubu dün düzenlediği toplantıda adayların tanıtımını yaptı. Açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi: "Demokratik kuralların hiçe sayıldığı ortamlarda son bir yılda memleketçe üç kez sandık başına gittik. En son 31 Mart’ta halkımız başta İstanbul olmak üzere yurdun büyük kesiminde siyasi iktidarın politikalarına onay vermediğini gösterdi. Şimdi önümüzde bir seçim daha var. Ama bu seçim öncekilerden farklı. Hekimlerin sonuna kadar demokratik bir ortamda tercihlerini yapacağı İstanbul Tabip Odası seçimleri. Demokratik Katılım Grubu’nun bu ortama karşı ne söylediği, ne eylediği çok açık ve nettir. Özlük haklarımızı savunmak, ülkemiz sağlık sisteminin hastalar, hekimler, sağlık emekçileri, kısaca toplumun tüm kesimleri için nitelikli, insana yaraşır, şiddetten arınmış, haklarımızın gasbedilmediği bir biçimde yapılandırılması için mücadeleyi sürdürmek. Dayanışmayı büyütmek, umudu var etmek, bugünümüzü ve geleceğimizi yine, yeniden, her zaman kendi ellerimizle kurmak için hepinizi 4-5 Mayıs’ta yapılacak İstanbul Tabip Odası seçimli genel kuruluna katılmaya ve Demokratik Katılım Grubu listesine oy vermeye davet ediyoruz."

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TOPLU ÜYELİK İÇİN SEFERBERLİK

Ankara Tabip Odası’nın (ATO) seçimlerinde ise 3 grubun yarışması bekleniyor. Mevcut oda yönetiminde olan Çağdaş Hekimler grubu yönetim kurulu listesini açıkladı. Hükümete yakınlığı ile bilinen Beyaz Önlük Dayanışması ile cemaatlerle bağlantılı olduğu öne sürülen Değişim Grubu'nun seçimlere gireceği konuşanlar arasında. ATO Genel Sekreteri ve Çağdaş Hekimler listesinden yönetim kurulu üyeliğine aday Dr. Mine Coşkun, şunları söyledi: “Tabip odaları çoğu kez iktidarın hedefi haline gelmiştir. Sağlık Bakanı'nın attığı bir tweet ile birlikte özellikle kamudaki asistan hekimlerden odaya çok sayıda üye kaydı oldu. Bu elbette güzel ama odaya üye olan arkadaşlar toplu üyelik için her türlü imkânları seferber ettiler. Özellikle kamu hastanelerinden asistan hekimlerin hocalarının zorlaması ile 'oy vermeniz lazım, odaya üye olun' denildiğini duyduk, mobbing olabilir. Hiçbir muhalif sese tahammülleri yok. Tabip odalarını ele geçirmek için seçimlere yönelik böyle bir hamle yaptıklarını düşünüyoruz."