İstanbul ve Zonguldak’ta hayvanlar katledildi

Haber Merkezi

Zonguldak ve İstanbul’da kimliği belirsiz kişiler tarafından hayvanlar vahşice katledildi. Hayvan hakları savunucuları isyan etti. Zonguldak’ta tüfekle vurulan yeni doğum yapmış köpeğin, felç olan sağ arka bacağı ve kuyruğu ameliyatla kesildi, omuriliğinden 2 saçma çıkarıldı.

Köpeğin uzun süre tedavi görmesi gerektiğini belirten Veteriner Hekim Ömer Faruk Alkan, 5 yavrudan 1’ini ise aldığı isabetten dolayı kaybettiklerini söyledi. Köpeğe ateş eden kişi ya da kişilerin ise kimliği tespit edilemedi.

İstanbul Sultangazi’de ise mahalle sakinlerinin baktığı yavru kediler, kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürüldü. Anne kedi ve bir yavrusunun kayıp olduğu öğrenildi. Yurttaşlar hayvanlara yönelik şiddete ve katliamlara tepki gösterdi.