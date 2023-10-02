İstanbul, yeni haftaya trafik yoğunluğu ile başladı

Yeni haftanın ilk gününde İstanbullular trafik yoğunluğu ile karşı karşıya kaldı. İBB Cep Trafik haritası verilerine göre, sabahın erken saatlerinde yüzde 67'e kadar çıkan trafik yoğunluğu, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 72'ye kadar yükseldi. Öte yandan bazı köprü bağlantı yollarında da araç yoğunluğu yaşanıyor.

Güncel 02.10.2023 09:46 Giriş: 02.10.2023 09:46

Güncelleme: 02.10.2023 09:53 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA