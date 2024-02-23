İstanbul’a gelen yabancı turist sayısı yüzde 10 arttı

Haber Merkezi

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, kenti 2013 yılında 10 milyon 474 bin 867 yabancı turist ziyaret ederken, geçen sene sayı 17 milyon 370 bin 30 olarak kayıtlara geçti. Böylece kente gelen turist sayısı son 10 yılda yüzde 66 arttı.

İstanbul’a 2014 yılında 11 milyon 842 bin 983, 2015’te 12 milyon 414 bin 677, 2016’da 9 milyon 203 bin 987, 2017’de 10 milyon 840 bin 595, 2018’de 13 milyon 432 bin 990, 2019’da 14 milyon 906 bin 663, 2020’de 5 milyon 1981, 2021’de 9 milyon 25 bin 4, 2022’de ise 16 milyon 18 bin 726 yabancı turist geldi. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya İstanbul’un, dünyanın en çekici destinasyonlarından biri olduğunu söyledi.