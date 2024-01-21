İstanbul’a rantsever kadro

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ittifakın İstanbul’daki 39 ilçe adaylarını açıkladı. Üç isim dışında mevcut başkanlarla “Yola devam” diyen Erdoğan’ın açıkladığı adayların sadece ikisi kadın. Aday olan mevcut başkanların dönemindeki rant odaklı belediyecilik örnekleri ise son derece dikkat çekti.

HABER MERKEZİ

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Cumhur İttifakı'nın 39 ilçe belediye başkan adayının açıklandığı toplantı, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Cumhur İttifakı çatısı altında açıklanan adaylardan Silivri ve Beşiktaş'ta MHP'li, 37 ilçede de AKP’li isimler aday gösterildi.

AKP, 24 ilçe belediye başkanından 3'ünde değişikliğe gitti. Sultanbeyli, Bayrampaşa ve Arnavutköy'de yeni isimler aday gösterildi. Beşiktaş adayı MHP'den Serkan Toper, Silivri adayı ise Volkan Yılmaz olarak açıklandı.

Partisinin ilçe adaylarını açıklamak üzere çıktığı kürsüde CHP’yi de eleştiren Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Lideri Özgür Özel’i hedef aldı.

Kendi yönetimlerinde ‘İstanbul’a ihanet ettik sözleri’ ile hatırlanan Erdoğan geçen 5 yılı fetret devri olarak nitelendirdi. Erdoğan, “31 Mart'ta hak etmediklerinden kurtulup büyükşehir hizmetleri konusundaki hasreti sona erecek. İstanbul doğru tercihle kendisine yeni ufuk açacak, 5 yıllık fetret devri son bulup şahlanış devri başlayacak. 31 Mart'ta İstanbul tekrar gerçek belediyecilikle buluşacak” dedi. “Kadınlar size ettiğiniz hakaretlerin hesabını soracaktır.

Hem kadın hakları diyeceksiniz hem de yaşlı kadına saldıran edepsize hiçbir tepki göstermeyeceksiniz” sözleri ile kadınların yerel seçimlerde muhalefetten hesap soracağını iddia eden Erdoğan’ın açıkladığı 39 adaydan 2’sinin kadın aday olması ise dikkat çekti.

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Beykoz: Murat Aydın

Mahalleden kovulmuştu

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın bir kez daha aday gösterildi. Aydın imar sorunlarıyla mağdur ettiği vatandaşlar ile hatırlanıyor. Bayram ziyareti çerçevesinde bölgeyi gezen Aydın, Zerzavatçi Mahallesi sakinleri tarafından protesto edilip, mahalleden kovulmuştu. Ayrıca Aydın döneminde belediyenin artan borçları nedeniyle ‘ilkokul arazisinin’ satılması gündeme gelmişti. Belediyenin 16 Milyon 845 TL’lik borcuna karşılık Paşabahçe Mahallesi’ndeki 2 bin 478 metrekarelik alanın Aydın’ın imzası ile Hazine’ye devredilmesi istenmişti.

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Çekmeköy: Ahmet Poyraz

Okullarda dua okudu

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz da bir kez daha Çekmeköy adayı ilan edildi. Görev süresince birçok skandala imza atan Poyraz, deprem toplanma alanı da olan bir parktaki betonlaştırmasıyla biliniyor. Parkta başlayan inşaat çalışmaları ile birlikte Çekmeköy halkı günlerce Poyraz’ı protesto ederken belediye önünde defalarca eylem gerçekleştirmişti.

Gerici vakıf ve derneklerle de arası iyi olan Poyraz, okulları gezip çocuklara dualar okutturması ile akıllarda. Öğretmen Melahat Hüdai Gürbüz İlkokulu’na giden AKP’li Poyraz, okul bahçesindeki çocuklara ve velilere propaganda yaptı. Bu kırtasiye malzemelerinizi verdik mi? Memnun oldunuz mu? Değerli anne, babalar kırtasiye malzemelerini okullara teslim ettik, üniversiteye kaydolan öğrencilerimize de yardım yapıyoruz” dedi. Daha sonra “Çocuklar size dua edeyim mi? Âmin diyecek misiniz? Anne babalar siz de âmin deyin” ifadelerini kullan Poyraz, çocuklara dua ettirmeye başladı.

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Esenler: Tevfik Göksu

Belediyeden TÜRGEV’e

İstanbul Belediye Başkan Adaylığı ile de gündeme gelen, ancak anketlerde alt sıralarda çıkan Tevfik Göksu, Esenler Belediye Başkanı ilan edildi. Sık sık yaptıkları ile gündeme gelen Göksu, Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu TÜRGEV’e tahsis ettiği bina nedeniyle kamuyu zarara uğrattığı ve görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle hakkında bulunulan suç duyurusuna rağmen dava açılmamıştı. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ise Göksu’nun yargılanmasına izin vermediği iddia edilmişti.

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Maltepe: Kadem Ekşi

Çadır iddiasıyla gündeme geldi

Maltepe Belediye Başkan Adayı Kadem Ekşi oldu. Ekşi, Maraş merkezli depremlerin ardından deprem bölgesine yardım götüren Ahbab ve Türk Eczacılar Birliği’ne (TEB) çadır sattığı ortaya çıkan Kızılay’ın eski İstanbul İl Başkanıydı. Mayıs ayında gerçekleşen milletvekili seçimlerinde aday adayı olmak için görevinden ayrılan Ekşi, Erdoğan tarafından aday gösterilmemişti. Aynı zamanda İBB’nin AKP Belediye Meclis Üyesi olan Ekşi çokça tartışılan isimlerden.

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Pendik: Ahmet Cin

Vakıflarla protokol

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de tekrar aday gösterilen bir diğer isim. Cin de vakıf ve derneklerle ilişkisi iyi olan isimlerden. Cin döneminde belediyenin Hukuk Komisyonu ile Kültür ve Sanat Komisyonu’nuna getirilen teklifle “bazı dernek vakıflar” ile protokol imzalanma yetkisi istendi. Yetkiyi AKP’li Başkan Cin devralırken protokol yapılan vakıf ve derneklerin isimleri açıklanmadı.

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Sancaktepe: Şeyma Döğücü

Kaçak yapı üç can aldı

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü de 31 Mart Seçimleri için bir kez daha aday gösterildi. Döğücü kaçak inşaat skandalı ile biliniyor. Üç çocuğun hayatını kaybettiği inşaat alanının İstanbul Valiliği ve Sancaktepe Belediyesi’ne ait çıkması ile ortaya çıkan skandal da yapının ruhsatsız ve olayda belediyenin ihmali ortaya çıkmıştı. Konu ile ilgili konuşan Döğücü’nün “Temeli atalım prosedür arkadan gelsin dedik” sözleri tepki çekmişti.

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Tuzla: Şadi Yazıcı

Spor alanından medreseye

Tuzla Belediye Başkanı AKP’li Şadi Yazıcı da Erdoğan’ın bir kez daha aday gösterdiği bir diğer isim. Yazıcı, İsmailağa Cemaati yakınlığı ile gündeme gelen isimlerden. Belediyenin arazisini İsmailağa Cemaati’ne tahsis etmek için yetki alan Yazıcı, imar planlarına spor alanı olarak işlenen araziye Kuran kursu adı altında medrese inşa edeceği belirtilmişti.