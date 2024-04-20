İstanbul’da 38. Çocuk Şenliği

Oktay EVSEN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın bu yıl 38’incisini düzenlediği “Çocuk Şenliği,” 21 Nisan 2024 Pazar saat 12.00’de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde oynanacak “Çöpsüz Dünya” adlı çocuk oyunuyla başlıyor.

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nin önünde oyun sonrasında farklı geri dönüşüm etkinlikleri yapılacak.

Şenlik boyunca Çöpsüz Dünya, Herkes Sihirbaz Olacak, Rüya, Bekçi ile Postacı, Benim Küçük Yıldızım, Bir Gece Masalı, Masal, Eşit Masallar (Konuk Oyun), Canlı Kitap (Konuk Oyun), Bobo’nun Yolculuğu (Konuk Oyun), Uçan Bisiklet (Konuk Oyun), Güneşle Buluşmak İsteyen Kardan Adam (Konuk Oyun), Yeşil Şahmeran Masalı-Masalbozanlar (Konuk Oyun) adlı oyunlar seyirciyle buluşacak.

ÇOCUKLAR İÇİN ATÖLYELER

Çocuklara beceriler kazandıracak, geri dönüşüme yönelik farkındalık sağlamaya ve deniz yaşamını korumaya yönelik atölyeler:

• Volkan Aydın’ın düzenlediği “Çalgı Yapım Atölyesi”

• Merve Derinkök Süngüç ve Sabanur Balbal’ın düzenlediği “Kendi Takını, Bilekliğini Tasarlama Atölyesi”

• “Kendi Vazonu Tasarlama Atölyesi”, Deniz Yaşamını Koruma Derneği’nin düzenlediği “Başka Dünya Yok Atölyesi.”