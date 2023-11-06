İstanbul’da Abdullah Avcı üstünlüğü

Spor Servisi

Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup eden Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul takımlarıyla oynadığı 33 maçta sadece 6 kez yenildi.

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek 26 yıl sonra rakibi karşısında dış sahada galip gelen Trabzonspor, Avcı yönetiminde İstanbul takımları karşısındaki başarılı grafiğini sürdürdü. Avcı'nın, 2020-2021 sezonunun 9. haftasında göreve geldiği bordo-mavili takımdan bugüne dek İstanbul temsilcileri karşısında 33 karşılaşma oynandı. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 17 galibiyet, 10 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı. Trabzonspor, Avcı yönetiminde İstanbul takımları önünde deplasmanda ise 18 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.