İstanbul’da beklenen sağanak başladı

Meteoroloji ve valiliğin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen sağanak başladı. Yağışın bugün akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur etkisini artırarak devam ediyor.

Akşam saatlerinde çiseleyen yağmur, sabah saatlerinden itibaren yerini sağanak yağışa bıraktı.

Sağanak yağış Üsküdar'da görüntülendi. Zaman zaman kuvvetli rüzgarla birlikte etkili olan yağış nedeniyle, bazı yerlerde su birikintisi oluştu. Sürücüler kayganlaşan yollarda kontrollü olarak ilerledi.

Yağışın bugün akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor. Yetkililer, meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan uyarı açıklamasında şu ifadeler kullanılmıştı:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre;

Akşam saatlerinden sonra İstanbul'da görülecek sağanak yağışların, gece ve perşembe sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

MARMARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların bu gece ve sabah saatlerinde İstanbul, Bursa, Yalova, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.